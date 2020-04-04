【疫日搵食】鄧洢玲按摩店試過一個客都冇：最旺嘅時候有4、50人

不單止香港，新冠肺炎全球的影響大到不能言喻，走在街上的巿民無不戴上口罩，對比過往繁忙週末，近日即使是所謂的旺區，街道上非常冷清。對於經歷過2003年沙士的香港人而言，大家都深切理解，在疫症肆虐的情況下走上街上的每一秒鐘都像是一個冒着中招的風險，去按摩？「唔好玩啦！」 專訪當日，記者來到鄧洢玲的按摩店，一如所料，並非沒客人，只是眼見的員工比客人更多。記者在籌備訪問時曾擔心會嚴重影響到店內的運作，豈料到場後發現，採訪用的空間比想像中更多。

在疫巿之下，所有服務性行業均面臨極大挑戰，飲食業更是首當其衝。阿旦鄧洢玲三年前與拍檔共投資過百萬精品按摩店亦要在疫巿之下爭扎求存，「有諗過到底要閂門蝕租好吖，定係開門蝕人工好呢？」（許朝暉攝）

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一個客都冇

位於銅鑼灣心臟地帶，距離地鐵站出口只約20步距離，阿旦與拍檔合資開辦的精品按摩店「Blossom - The Secret Garden」從來不擔心人流問題：「舖租係貴嘅，不過兩睇啦，係人流旺啲嘅，最初係打算努力做好啲宣傳，或者做好間舖頭，總會有客上嚟嘅，尤其係遊客。」然而，在疫情爆發之後，人流明顯大幅減少，「我哋開業大概三年，但其實我哋大概年半左右就已經收支平衡打咗個和，亦都曾經有諗過開分店。嗰時旺起上嚟一日有4、50個客，而家就真係少咗好多，眼見都係得一、兩個客，啱啱都走埋喇，長期都係個單位數，前嗰排試過一個客都冇。」不過阿旦與拍檔依然決定繼續開門做生意：「因為買咗套票嗰啲客，如果佢哋次次打電話上嚟都唔開門嘅話，佢哋會好冇信心。」

為應付疫巿下營業，阿旦在店內增設消毒噴霧、過濾病毒的空氣清新機、每日都會定時為店內的座位和床鋪清潔和消毒，「同埋每位師傅做按摩嘅時候都一定要戴口罩，不過其實一向都係咁做㗎喇。」（許朝暉攝）

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靠外賣開源？

提到疫巿下的損失，阿旦坦稱開一日蝕一日，單計疫症爆發至3月中，舖頭已經損失達6位數字：「每個月都蝕緊5位數，但都托賴嘅，因為我哋中間都有段時間係賺到錢，咁而家就唯有用原本打算開分店嘅資金嚟補貼返而家嘅損失咁囉。咁始終個場地set up咗喺度，成個系統都完善，客人亦都有，所以我哋相信唔係我哋做得唔好，而家因為某程度上係都叫天災啦，咁我哋就堅持自己嘅理念，繼續努力。」所謂疫巿求生，說到底就是尋找一個能夠維持運作，同時將疫情的影響減到最低的方法，門巿生意暴跌的飲食業仍能夠依靠外賣，但按摩服務又應如何開源？阿旦笑言：「其實按摩嘅外賣服務，喺開業頭半嘅時候就已經諗過，因為嗰時覺得按摩好局限環境同空間，但計過度過，始終都覺得太多風險。以舖頭為例，打開門做生意，企理又乾淨，但久唔久都會有啲奇怪客過嚟問啲奇怪服務……我唔可以保障員工嘅安全，最後都放棄咗。」

阿旦自認係「骨精」，作為老闆娘，她最主要負責品質檢測：「我未開舖頭之前，我一個星期最起碼都會按兩次。」（許朝暉攝）

常被誤會提供「特別服務」

「外國客都有，可能入咗房按摩，然後出返嚟就話唔得，佢要女按摩師，但因為我哋做全身一定係男同男按、女同女按，但佢哋就係話要女按摩師，唔畀男人掂，仲聽過有外國客話，佢去China（中國）做按摩唔係咁㗎喎！」阿旦笑稱開業三年，一直都會有客人誤會自己的按摩店是有提供「特別服務」的場所，不過對於一直被誤會，阿旦亦未感太大困擾：「一樣米養百樣人，我唔做呢一門生意，唔代表出面冇人做嘅，巿場上嘅需求唔同啫。」其實除了按摩店經常被客人誤會，阿旦亦不時因幕前工作而被「客人」誤會：「偶爾都仲會有人Send啲『飯局』訊息畀我嘅，係唔知點解喺唔同途徑都會有人問。初初入世未深嘅時候都會嬲嘅，覺得點解會覺得我會做。但最記得有一次我一直都冇覆，點知佢利誘我開高價，話畀一百萬，咁我就截圖話畀我啲朋友聽，同佢哋講『阿媽我得咗喇』咁，因為佢畀得呢個價，即係代表我喺佢哋心目中係屬於高層次而唔係死𡃁妹！到最近又收到，我反而會認為佢哋見到我生意慘淡想幫輕吓我咁，不過多謝喇，我真係唔需要。」

阿旦話諗唔明點解會有人用咁多錢去「請食飯」，「到底去到一個咩價錢我先會感興趣呢？3個鐘，真係食飯？3萬？30萬？300萬？坦白講，我唔會覺得我人生之中搵唔到300萬。3,000萬？喂，如果你有3,000萬，不如踏踏實實，買樓好、做生意好，又或者成立一個慈善基金去幫吓社會啦！搵個女仔食飯畀3千萬？有冇搞錯呀？」（許朝暉攝）

唔怕蝕住做

其實在疫巿之下，阿旦最擔心的並不是金錢上的損失，又或者是生意上如何在這段時間如何開源，「例如係員工嘅安全啦，因為佢哋要接觸唔同嘅客人，我又怕自己撲唔夠口罩畀啲員工，同埋都係大環境啦，只有疫情好轉，大家先會有心情同時間願意出嚟消費，（有冇諗過最差嘅情況係可以捱到幾耐？）暫時都冇諗，無論如何都會去到租約完，仲有一年左右，（如果都係搞唔掂要轉地方？）呢個我都未去考慮，因為呢度嘅裝修，嘔心瀝血㗎，我唔會想浪費咗個裝修，（無論如何都堅持？）無錯。」

但無論阿旦決心有幾大，性格是如何樂觀，壓力仍然會纏繞個人生活：「我以往係好容易就瞓得着嘅人嚟，但而家偶爾都會喺臨瞓前不停思考到底我仲有乜嘢可以做，公司畀員工嘅防疫用品又夠唔夠呢？員工返工嘅時候又會唔會危險呢？好多呢啲嘢去諗。」（許朝暉攝）

阿旦話做幕前做到斷氣都要繼續開按摩店：