張達明感激吳鎮宇周潤發操fit自己　無懼癌魔日跑三公里

張達明2011年因為鼻腔出血求醫，短短一星期便確診患上鼻咽癌，自此開展長達7年抗癌療程。有傳媒報道指，重金屬中毒令到張達明雙腳會突然麻痺，腿部肌肉開始萎縮、惡化。

張達明2011年患上鼻咽癌，經治療後終能保命。之後他曾在訪問提到，自己患病期間遇上經濟困難，獲不少圈中人出手相助，其中一位正是古天樂。（資料圖片／葉志明攝）

張達明擔任梁梓禧主持節目《是敢的》嘉賓時直言喊過好多次，特別感激好友吳鎮宇同前輩周潤發：「要多謝鎮宇捉我去睇各種各樣醫生，有一次喺一個醫生度見到發哥，變得熟落左；過咗幾年喺另一個醫務所見到佢，又係鎮宇捉我去嘅，發哥話：『你得閒跟我去跑步，試一下。』剛好就喺我屋企附近，後來發哥話，呢個係長跑嚟，佢就算去邊度拍戲都要跑，有時候仲會遙距訓練要我交功課。」從500米開始，達明依家可以跑三公里，佢話運動嘅重要並不在於運動量，而係當下嗰種不放棄嘅心情。

確診患上鼻咽癌，當時張達明還堅持演出舞台劇，全為了「The show must go on」的專業。

面對過大大小小的逆境，張達明仍然樂觀、仍然自覺幸運，「我得到的東西很多，我以前都喜歡自己寫劇本自己做，子華叫我做棟篤笑，我就試試看；然後我又想，不如想一個三個人做的劇本，就找到子華、鎮宇和我；後來想到全香港沒有試過男女一起做，又打友情牌找吳君如，到現在都沒有人破我的紀錄，只有我們做過男女棟篤笑，這些都是動力。我現在病，可以告訴大家，就是不要太害怕，要找一個動力給自己，那種動力是任何你喜歡的東西，你要找到一個特別的角度去看這個世界，所以我不怕癌症。」