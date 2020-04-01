【新冠肺炎】《半澤直樹2》拍攝進度嚴重受阻　TBS宣布延遲播出

「日本喜劇之王」志村健日前確診新型冠狀病毒（COVID-19）後，因為併發症不幸於周日（29/3）深夜在東京一家醫院離世，此後疫症持續在當地演藝界擴散，主演特攝片《魔進戰隊煌輝者》的17歲新晉藝人小宮璃央確診，成為當地幕前首例；而曾演出《四重奏》等日劇的著名編劇宮藤官九郎亦同樣中招，有傳聞指他曾在3月20日及22日，先後到過Live House睇騷以及看舞台劇之後出事，他在聲明中坦言對此感到驚訝：「沒想到自己會確診，真的是自信過頭了，至今還不能相信為何自己會確診。」

由於疫情難以預料，當地電視台陸續宣布暫時停工，「拍劇大戶」TBS電視台今日（1/4）凌晨公布消息，原定於4月19日首播、堺雅人主演的《半澤直樹2》拍攝進度受阻需要延遲播出，盼大家諒解，同台播出，由綾野剛與星野源雙主演，野木亞紀子編劇的《MIU404》和多部未華子主演的《我的家政夫大叔》亦要延播，而TBS為新一季日劇造勢，原定於4月4日晚上播出的大型特備節目《All Star感謝祭2020春》（オールスター感謝祭2020春），因為預計有160人參與，現時為了避免太多人聚集需要押後。NHK電視台現時仍有兩套劇集仍在拍攝中，分別是剛剛首播、由窪田正孝主演的晨間劇《聲援》，以及大河劇《麒麟來了》，但NHK亦宣布會停拍，至本月中復工，其他電視台則未有暫停拍攝劇集的消息。

原定4月19日首播的TBS重頭劇《半澤直樹2》，因為疫情影響拍攝進度，將會順延播出。（tbs.co.jp）

由綾野剛、星野源雙主演的野木亞紀子新劇作《MIU404》，TBS亦宣布會順延播出。（網上圖片）

由窪田正孝主演的NHK晨間劇《聲援》將會暫時停拍，至月中才復工，避開疫情。（官方宣傳海報）

日本著名劇作家宮藤官九郎發聲明承認確診新冠肺炎。（tghff.org.tw）