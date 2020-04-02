【新冠肺炎】黃泆潼身在意大利難買廁紙　口罩依然缺貨要靠朋友寄

新冠肺炎持續肆虐，已蔓延至全球各地，亞洲以及歐美多國成了重災區，要採取封國封城措施，當中包括了曾是歐洲疫情最嚴重的國家意大利。黃泆潼 (Yellow) 早於今年二月已飛往意大利，一直逗留至今，日前她就於Facebook開live報平安以及講吓她於當地的情況。

黃泆潼目前正身在意大利。(ig@missyellow)

Yellow留言表示：「嘢食暫時都夠嘅，開始用online shop，知疫情殺埋嚟，我哋冇去超級市場，2月尾開始冇去，都成個月。呢度控制得幾好，據我所知冇乜搶購，因為有限制，就算online shopping或小店都有限制。噚日終於買到一條廁紙喇，online shopping都冇，終於喺附近有間小店搵到，又肯delivery過嚟，但只肯賣一條，啲米只可以買三盒，一盒兩、三日就食晒。」當地因為有限購而沒有出現搶購潮，物資尚算充足，只是也不容易買到廁紙。而當地口罩依然是缺貨，她也買不到，幸好有香港的朋友寄了一些韓國的口罩給她，她才不至於沒有口罩用。

她說：「真係雪中送炭，我真係唔知幾時返嚟，現在每日煮飯、追劇，今日報咗平安先啦，遲啲再開live同大家傾偈，大家加油，一齊加油！」

Yellow有口罩用喇。

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