【美女郊遊遊】正版預告終出爐　陳欣妍沈殷怡繼續放送衝擊畫面

陳欣妍（Shirley）、沈殷怡（Shirley）主持的ViuTV新節目《美女郊遊遊》昨日（1/4）在社交網站公開了一條長達一分鐘的超養眼預告，兩位美女在片中不但以性感三點式上陣，更在山野間大步走造成激盪效果，向網友大派福利！而電視台更開宗明義直指《美女郊遊遊》是「ViuTV首個只着三點式行山節目」，搞到大家都非常興奮！

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不過，原來一切都是愚人節「大整蠱」，等大家可以開心一下，而事實上節目並非如大家想像中只得三點式，在ViuTV今日（2/4）推出正版預告中，陳欣妍和沈殷怡便被節目組完美玩殘，不但要勇闖蝙蝠洞，更要夜探疑似鬼屋，嚇到她們「咿嘩鬼叫」，而當中最衝擊的是陳欣妍喊到鼻涕直流的畫面……

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不少網友睇完正版預告後笑言要ViuTV「回水」，當中不但有人指自己傷透了心，更有人自稱「浪費了一支Hand Cream」，非常搞笑。陳欣妍接受《香港01》訪問時便指「舊版」預告是愚人節博君一笑：「條片係想同大家開個玩笑，要大家失望真係唔好意思！其實呢個節目係好專業嘅行山節目嚟，仲行得好辛苦，仲有好多挑戰自己弱點嘅部份，而且節目係《花姐ERROR遊》嘅班底製作，相信出到嚟一定好好睇！」

提到她在預告中喊到流鼻涕，她就指自己不怕「冇晒形象」，更謂：「我一直都唔係Sell靚女，我目標係做個好演員，而家係畀大家睇到我唔同嘅Image，我覺得咁樣仲立體咗。如果有醜女角色搵我做我仲開心，如果好似《家有囍事》程大嫂咁就最好！」

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