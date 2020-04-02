【新冠肺炎】吳辰君帶子女美國返台：疫情考量機上只有乾糧水果

台灣女星吳辰君自2012年下嫁阿里巴巴文化娛樂集團優酷總經理廖懷南後，就退出娛樂圈，先後誕下5歲囡囡Mia以及9個月大囝囝Luxley。新冠肺炎疫情陰霾下，佢地一家四口新年前飛到美國洛杉磯，廖懷南因工作關係先行回程，而吳辰君呢日帶埋兩個小朋友，全副武裝搭15小時飛機返台。

吳辰君婚後育有一子一女。（IG：@anniewoostudio）

由新年前至今美國超過21萬確診個案，吳辰君呢日返回台灣終於定落嚟，於IG寫下長文講述呢2個月嘅感受：「本來計畫農曆春節半個月美國加州行，1月20到達，1/23後開始爆發疫情，因為考慮我們家一個九個月大，一位五歲還有長輩，所以延到昨天才從美國飛回來，二月底訂好了三月底回程的機票，越接近飛行前，其實自己和遠方的家人們也還是擔心的。」

吳辰君帶住仔女搭15小時飛機返台灣。（IG：@anniewoostudio）

吳辰君話自己一直故作鎮定，但其實有唔少擔憂，上機前幾日開始不停提醒囡囡，機上唔好亂摸亂碰，仲有不停消毒、洗手：「已經是兩個寶貝的媽咪的我，臨行前一直故作鎮定，其實自己一人飛到不擔心，SARS期間我也是那麼渡過了，但是只要想到嬰兒不會配合戴口罩，難免擔心冠狀病毒傳染的問題，還好經過15個鐘頭的飛行，我們已經平安抵達。因為疫情衛生考量，飛機上只有乾糧和水果，一路邊飛邊餵奶的我，肚子真的好餓啊。」

吳辰君戴晒口罩眼罩於機上餵奶，都依舊難免有點擔心。（IG：@anniewoostudio）