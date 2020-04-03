【娛樂大家】森美做皇帝唔拍身份被鬧爆　報查驗發好人真係冇用？

在昨晚《娛樂大家10點半》中的「狼人宮廷版」環節中，森美大哥抽中了「皇帝」角色，但不幸地，他三晚的查驗中，有兩晚都是得出「好人」的結果，只查出11號的戴祖儀是「刺客」身份，而更重要的是由開局到遊戲結束，他亦沒有表明過自己是「皇帝」的身份，即使身為「刺客」的1號陸浩明假扮了「皇帝」時，森美大哥亦繼續隱藏自己身份。最後「刺客」陣營在3人生存之下成功屠殺「大臣」勝出，余德丞亦上前詢問森美大哥為何不表明身份，網民亦將「好人陣營」失敗的責任放在森美大哥身上。

森美大哥唔拍身份報查驗被網民狠批。（影片截圖）

查好人＝浪費？

其實作為「皇帝」（即「預言家」），報晚上的查驗幾乎是必需的，尤其是第一個天亮，即使是查中好人（即金水）。森美大哥其中一個不拍身份的主要原因，是覺得自己能夠隱下去，以自己的功能去查證壞人的身份，唯查中好人又覺得資訊太弱，但這其實是新手玩家的一個謬誤。從數學上去分析，在沒有「雪狼」的12人局中，當「皇帝」查中的是「金水」加上知道自己是好人的身份，其餘10人就會有4刺客，這是一個對好人陣營的重要資訊，讓好人陣營先不會將「預言家」和「金水」列入狼人的位置，再加上自己知自己是一個「好人」，剩下來的9人就會出4隻「刺客」，再加上將軍又可以查證一個人的真正身份，刺客的位置就更明顯了。

將軍，是一個非常強的角色。（影片截圖）

皇帝不拍身份的後果

其實在「狼人宮廷版」每局都有「自由討論」的情況之下，好人陣營已經有很大的優勢，因為「將軍」不用擔心發言順序而考慮到底是否發動技能，「皇帝」又可以在自由討論時才拍身份報查驗。但在正規狼人殺遊戲中，若「皇帝」是前置位沒有拍身份報查驗，到後面有「刺客」悍跳「皇帝」發一個好人查殺，在單邊預的情況下，投票時應該就會把被悍跳「皇帝」所發的「查殺」票死，好人勝利的輪次上又落後了，若是被發查殺的好人是有功能的角色，那就更虧了。

人哋跳你身份，你都唔話自己係皇帝，又難怪畀網民鬧嘅。（影片截圖）

張秀文都話森林大哥似刺客：