莫文蔚支持深圳通過禁食貓狗法例　遭內地網民批評

深圳市於上月底立法通過《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》，禁止市內食用野生動物及貓狗，並於5月1日起實行，一向愛護小動物的莫文蔚（Karen）在微博轉載相關新聞表態支持，更表示希望將來全國立法通行，但此舉竟引來批評。

莫文蔚一向愛鍚動物，為動物權益發聲。（微博圖片／Karen莫文蔚）

深圳立法通過禁止市內食用野生動物及貓狗法例，莫文蔚興奮轉發消息，不料遭網民鬧爆。（微博截圖）

深圳市常委會通過禁止市內食用野生動物及貓狗法例，認為貓狗是寵物，是與人類建立起比其他動物更為親近的關係，許多發達國家和香港、台灣等地區也禁止食用，這也是現代人類文明的體現和要求。莫文蔚一向致力宣傳動物福利，故為消息感到振奮，她在微博留言說：「期待在不久的將來全國都可以通過立法禁食貓狗。

莫文蔚的表態引來網民兩極的爭議，有人表示贊成，不過也有不少人反對，有人留言不滿立法的理由竟是西方發達國家不吃，反問是否指中國不文明：「理由竟是西方發達國家不吃，這很搞笑啊，這是在說中國大陸不是現代文明？同時也是說其他沒有禁止吃狗肉的發達國家也不是現代文明？這時候是不是該學著《勇敢的心》喊一句：Freedom ？」亦持反對意見人士認為此舉是向西方低頭。

網民對事件的兩極反應留言：

+ 3 + 2

莫文蔚不時為動物權益發聲，2015年，她在微博呼籲抵制廣西玉林狗肉節，當中不少被屠宰的是被偷來的寵物狗，她因此被網民狠批是「狗奴」，損害中國人吃狗肉的權利；近來新冠肺炎疫情嚴重，不少人怕貓狗會傳染病毒，擔心動物因此被棄養，莫文蔚在網上呼籲要珍惜和善待寵物。