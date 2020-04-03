【美女郊遊遊】陳欣妍自爆被狂迷纏擾近3年　搬屋避難仍然走唔甩

陳欣妍（Shirley）、沈殷怡（Shirley）早前因參加ViuTV真人騷《辣伙頭》而嶄露頭角，隨後更是愈來愈紅，並擔任即將播出的新節目《美女郊遊遊》主持，挑戰玩命式行山，而前晚（2/4）在網上公開的愚人節版三點式山野大奔走片段更是引起廣泛討論！可是，人紅自然麻煩多，原來入行兩年多的陳欣妍一直受狂迷滋擾，日前她更在社交平台開直播首次公開談及事件，其間更講到聲淚俱下，令不少粉絲留言關心。

點擊下圖觀看直播畫面：

+ 6 + 5 + 4

陳欣妍接受《香港01》訪問時便指這名狂迷在兩年多前出現：「我啱啱開始拍拖嘅時候，佢就開始上網搵我同我男友（沈震軒）嘅新聞同影片去留言，仲會開十萬個Account自己同自己傾偈，話我星途玩完，話我一直冇嘢做，之後仲騷擾我IG Follow嘅人，大學同學、中學同學都有，仲扮我男朋友Inbox同佢哋講嘢，搞到我非常唔好意思，要Unfollow佢哋。」

點擊下圖觀看陳欣妍IG靚相（含水着）：

+ 20 + 19 + 18

談到狂迷做過最過分的事，陳欣妍直言除了淫穢言語外，對方更試過公開她的住址：「就算我而家搬咗屋佢都知我住邊，佢仲知我去邊度做Gym，試過去Gym房門口貼A4紙大字報去唱我，然後又開新Account扮朋友搵我，叫我出入要小心呢啲人，好似精神分裂咁！亦試過聯絡我合作嘅單位，話我周圍爭人錢，之後仲直接搵我，話我唔使旨意有嘢做、唔使旨意紅。」

她坦言試過報警，可是警方指狂迷行為未構成刑事罪行，最多只試過作民事追究：「其實我知佢係邊個，係一個識咗好耐但已經冇聯絡嘅人嚟，所以我而家都打算搵律師畀意見，睇下我下一步可以點做去解決件事。」