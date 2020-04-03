【機場特警】何依婷曾被狠批「典型整容樣」　曬童年照力證純天然

前港姐亞軍何依婷因躋身「是非精」行列人氣急升，其後更獲監製睇中參與新劇《機場特警》，與楊明飾演情侶！在劇中，飾演網紅「安安」的她一出場就坐上楊明大髀，更被對方任摸，場面大膽。其實何依婷參選以來，由於五官精緻，更似足整容韓星朴敏英，而被網民批「典型整容樣」！

何依婷五官真係好精緻！（IG/@reginahyt）

現年26歲何依婷出身草根家庭，但憑住自己的努力考上香港城市大學商學院主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學，她更獲得獎學金資助，遠赴美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學作交換生。她接受myTV SUPER訪問時，就透露自己在考DSE時曾一度入院：「喺考歷史前一晚我係入咗醫院急症室，等到凌晨五點先見醫生，因為我係咁嘔，佢叫我打止嘔針，我就問打完會唔會眼瞓，佢答會。咁我就話唔打，因為聽日要考試，聽日個試係影響我人生，咁我就即刻返屋企……考嘅時候係半身麻痺，呢樣嘢都係我好由細到大好欣賞自己嘅地方。我係唔會放棄，決定要做嘅嘢一定要做到，無論要用幾多努力，都一定要做到。」

何依婷真係好努力！（YouTube截圖）

何依婷入行後，由於五官集齊眼大臉尖鼻高的元素，被網民狠批「典型整容樣」。但在訪問中，她就提供了三張自己的可愛童年照，照片力證她從小就是美人胚子，而且下巴根本就是「由細尖到大」！

樣子清純！（IG/@reginahyt）

同韓星朴敏英似唔似樣？（IG/@rachel_mypark）

點撃下圖睇絕密童年照！

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今次在劇中何依婷不單是湯洛雯的好友兼同屋室友，更是與楊明拍拖兩年的女友：「我第一日開廠，第二場戲就要坐佢大髀，其實好尷尬。拍完第一Take導演就話唔得，你哋好似唔識咁，你試吓坐佢大髀喇！咁我話真係坐？反正我都拍緊劇，豁出去啦！」

一出場就與楊明有親熱戲！（電視截圖）

點撃下圖重溫激情戲！