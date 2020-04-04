細So被商台解僱後首開Live　自爆多年每日播Beatles的打壓隱喻

新冠肺炎持續肆虐，疫情令到社會經濟大受影響，市道奇差之下各行各業都開始出現放無薪假、裁員甚至結業潮，商業電台亦不例外。在商台工作20年的DJ細So（蘇耀宗），昨日就被商業電台解僱。細So直言對商台感到失望，有傳他因在家工作及減薪問題曾頂撞上司，導致最終收大信封。

在商台工作20年的DJ細So（蘇耀宗），昨日被商業電台解僱。(資料圖片)

被炒後的細So，今日（4/4）凌晨於IG開live跟大家分享感受，他借一位英國DJ講述Beatles的故事來隱喻自己被打壓。那位DJ去到一個禁止播Beatles歌曲的國家，他不理會禁令，經常於節目中播放Beatles的歌曲，播了差不多兩年時間，他就無聲無息地消失了，離開自己的工作崗位就沒再返去。無人知道原因，但從此就再沒有人於電台上播Beatles的歌。細So表示：「嗰個國家唔可以播Beatles嘅歌，可能係因為那些歌曲太正面，太正能量，太鼓勵你哋去做自己想做嘅事，講想講嘅嘢。我決定每日都會喺我節目度都播一首Beatles嘅歌。」

細So被炒後首次開live。(ig@soyiuchung)

細So坦言這是他離開商台後，才首次跟大家講出他每日都播一首Beatles歌曲的原因，他有感而發地表示：「原來我哋一路都係生在福中，我哋一路都享有呢個權利，但係我哋唔知道。原來世界上有啲人係無呢個權利，原來我哋係有咁樣嘅能力，同埋有咁樣嘅環境畀我哋去做我哋想做嘅嘢。縱使世界再壞都好，我哋唔變嘅話，我哋擁有希望。」