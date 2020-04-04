【新冠肺炎】鄧一君兩間麵店相繼結業　生意斷崖式爆跌蝕足200萬

新冠肺炎持續肆虐，疫情令到社會經濟大受影響，市道奇差之下各行各業都開始出現放無薪假、裁員甚至結業潮。前藝人鄧一君經營的兩間車仔麵店，亦因為虧損而相繼結業。現年43歲的鄧一君淡出娛樂圈多年，曾轉行做保險的他去年初嘗做老闆的滋味，於2月投資50萬在油麻地開設車仔麵店，生意不俗。同年4月尾，他再下一城，投資150萬於尖沙咀開設分店。

鄧一君間麵店。(一君士多fb)

不過去年6月開始連串的示威衝擊活動，鄧一君兩間麵店的生意均受到影響，營業額大幅下跌，結果生意由盈轉虧，於去年7月他的油麻地店舖已率先結業。到今年初爆發了新冠肺炎疫情，就更加是雪上加霜，他的尖沙咀分店亦捱不住而在3月底結業了。他接受傳媒訪問時透露，當日執了油麻地店的時候，生意並非很差，只是他想集中火力做尖沙咀分店。可是由今年1月開始，生意就斷崖式暴跌，估計少了起碼7成生意，每月都要倒貼十多萬，已經蝕到入肉。為了止蝕，他唯有忍痛結業。

古天樂都去過撐佢場。(一君士多fb)

據悉，鄧一君兩間麵店相繼結業，令他在短短年半蝕了200萬港幣，然而豁達的他卻認為有時做生意不一定只計較賺錢，他也賺到了經驗，對日後在人生路上總有幫助，就當交學費。他又表示自己團火仲未熄，等疫情過後會再接再厲。

鄧一君親自下廚。(資料圖片)

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