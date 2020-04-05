【新冠肺炎】港視幫觀眾解悶　《導火新聞線》《選戰》等劇免費睇

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續快將三個月，現時普羅大眾除了返工，其餘絕大部份時間都情願留在家中「避炎」，兩日、三日、四日不踏出家門半步實屬等閒，「At home 36小時」，個個都悶出鳥來，紛紛在網上求救 ── 到底有咩好做？ 撰文：游大東

《選戰》是港劇史上罕有的政治劇，由廖啟智、李心潔和王宗堯主演。（facebook.com/hktvmall）

《導火新聞線》由由梁小冰、周家怡、楊淇及王宗堯主演。（facebook.com/hktvmall）

如果閣下仍未添置爆紅的線上遊戲《動物森友會》，客廳亦沒有足夠地方來個室內露營，攻打四方城又嫌太過危險，健身做到身水身汗又太過辛苦，說到底，睇劇還是最好的「Kill Time武器」。現時已變為網購平台的HKTV Mall，周五（3/4）在facebook專頁宣布即日起，會在官方YouTube頻道公開三套港視自製劇集，讓網民免費重溫解解悶，順便宣傳旗下網購服務。

三套劇集分別為當年港視的開台劇《選戰》（2014）；曾開拍電影版的《導火新聞線》（2015）；以及外界認為是「最被低估的港視劇」《來生不做香港人》（2014），其中《導》和《來》於2018年已在香港開電視「重播」。《選戰》由黃國強執導，李心潔、廖啟智和王宗堯等主演，是港劇史上罕見的政治劇，故事預設的時間為2022年，香港舉行新一屆特首選舉，葉晴（李心潔飾）背負丈夫韋文軒（潘燦良飾）於2017年希望能夠當選特首的使命，不過因為丈夫當年車禍喪命，更被指這個死因是謊言，而令葉晴捲入政治鬥爭之中。另邊廂，她又要面對對手宋漫山（廖啟智飾）的攻擊，直至張癸龍（王宗堯飾）出現，葉晴的選戰才出現曙光。

《來生不做香港人》由張可頤和劉美君主演。（facebook.com/hktvmall）

HKTV Mall日前在官方facebook專頁宣布，三套港視自製劇即時在YouTube頻道公開，所有集郟免費任睇。（facebook.com/hktvmall）

至於《導火新聞線》由潘漫紅編劇，是港劇史上近年罕有以記者工作作為故事主軸、並以專業角度仔細刻劃傳媒生態及行內道德的連續劇，當年首播後隨即哄動網絡，一度掀起追劇潮，後來更開拍電影版，成為港視唯一一套在市場上獲得不俗成績的「自家IP」。此劇由梁小冰、周家怡、楊淇及王宗堯主演，故事圍繞免費報紙《囧報》的人與事，其中梁小冰憑「皇阿瑪」一角而再次成為劇迷討論對象。

而原名《客家女人》的《來生不做香港人》，長達25集，是港視自製劇中集數最多一齣，當年首播後，無論劇本和演員已獲得不少網民讚好，然而討論度遠遠不及《選戰》和《導火新聞線》。此劇由張可頤、劉美君及潘燦良主演，本劇借一對姊妹 ── 張可頤飾演的梁美行和劉美君飾演的梁美田重逢聚首，道出香港人和內地人之間，過去30年來，彼此關係的微妙變化和價值觀的差異，劇本更借故事帶出，當香港人既要維護核心價值，又要追求利益，夾在兩者之間有多困難。

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