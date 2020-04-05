【多圖】碧咸1.9億港元購入邁阿密豪宅　萬一呎奢華裝潢逐格睇

萬人迷碧咸 ( David Beckham ) 一家的生活向來是外國娛樂新聞的焦點所在，碧咸繼不久前出資成立邁阿密國際足球俱樂部後，又於當地斥資2000萬英鎊（約1.9億港元）購入位於邁阿密超級豪宅，外界都很好奇這位球星的豪宅到底有幾奢華，直至近日，內部裝潢終於首度曝光。

碧咸一家將搬入新豪宅居住。(ig@davidbeckham)

碧咸這次選擇了由已故著名伊拉克裔英國建築師Zaha Hadid操刀設計的One Thousand Museum頂層住所，該物業於邁阿密市中心，佔地1,000平方米，即約近11,000呎，由於是頂層單位，離地200米，這個高度能夠將全市景色盡收眼底，坐擁無敵靚景。

碧咸表示已購入 One Thousand Museum 。(ig@onethousandmuseum)

從曝光的照片中可見，內部的裝潢以現代的設計為主，採用了超現代風格的白色幾何結構，搭配對比強烈鮮明的黑色地板，充滿層次感，整體感覺時尚Modern，簡約得來又很有品味。落地窗戶的設計格外寬敞，營造極開揚的空間感，窗外的大露台更予人一種連接住天際和海洋的視覺效果，海天一色的美景美得令人屏息。單位內設有5間臥室、6間浴室、1間健身房、100平方米的露天平台和家庭影院，極盡奢華。

碧咸嘅豪宅。(ig@onethousandmuseum)

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