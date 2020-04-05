梅根脫離皇室後望重返演藝圈　被傳對劇本導演諸多挑剔

英國哈里王子與妻子梅根已經退下皇室重要成員身分，即將在美國展開新生活，也必須努力賺錢尋求經濟獨立。兩人本是為了英國媒體的惡意攻擊才鬧得心灰意冷想出走，英國「每日郵報」卻不放過梅根，指她一心重返演藝圈，卻對角色及合作的導演相當挑剔，只想跟A級巨導合作，也指她雖然接到一堆邀約，卻都不太滿意，感到那些角色都太俗、配不上她的實力。

英國王室哈里王子與梅根在IG上發布貼文表示，將退出皇室高級成員身份、努力在財政上獨立、擁有個人的家庭空間。（IG@sussexroyal）

梅根在嫁作英國皇室媳婦前，是美國熱爆劇《金裝律師》的主角之一，重操舊業自然是她和哈利脫離皇室重要成員身分、需要自力更生後合理選擇。不過梅根的地位畢竟和昔日已大有不同，自覺需要有和她相匹配的演出，現在送過來的劇本，她都不夠滿意。她擔心自己的演出會被外界放大檢視，因此只想要接會對她的演藝事業大有幫助的好角色，更希望是A咖名導掌舵。有黑人血統的她，鎖定「逐夢大道」著名黑人女導演艾娃杜韋奈，正在尋找彼此可以合作的好劇本。

「每日郵報」報導，梅根很怕自己作為演員不被外界認真看待，對於再次演戲極為慎重。倒是其他可以賺大錢的工作，沒有那麼堅持，尤其是向來愛找荷里活紅星拍廣告的日本，已經積極洽詢她，她也非常心動。日本廠商過去曾找阿諾舒華辛力加格、拉舒福特等巨星拍攝只在日本播放的廣告，他們不用擔心演出內容影響荷里活天王的身價，也可以大賺日幣，都做得非常開心。梅根除了被豐厚的報酬（據稱足以支付一年的保全費用）吸引外，也感到這是只有頂級巨星才有的頂級邀約和身價，自然相當動心。

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