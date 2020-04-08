【慶餘年】辛芷蕾入行血淚史　未成名前被公司踩：僅是普通路人甲

辛芷蕾飾演嘅海棠朵朵，雖然25集打後先出場，但佢同范閑有唔少對手戲。

辛芷蕾喺《慶餘年》飾演北齊聖女海棠朵朵，武功高強，同范閑不打不相識，原著中更是有過一段情。33歲嘅辛芷蕾早年在哈爾濱讀服裝設計，其後成為模特兒，學校老師推薦佢去電視台做禮儀小姐後，有傳係被甄子丹嘅經理人睇中，誠邀佢做演員而正式入行。雖然辛芷蕾出道嘅第一個廣告係同梁朝偉合作，但對其事業並未有太大幫助，甚至係好一段時間未有接到其他工作。

拍《長江圖》時，辛芷蕾嘅爸爸同爺爺相繼離世，她要擔起晒養家責任。

2015年，辛芷蕾被導演楊超睇中，搵佢演出電影《長江圖》，第一次獲邀做女主角，辛芷蕾當時曾表示「死了都要拍」，結果搞到傷痕累累：戲中其中一幕講述女主角自殺後，慢慢走入長江中，辛芷蕾曾在拍攝時被灘上嘅玻璃、碎石𠝹到腳流血；另一場爬樹戲份，為怕穿崩，所以導演要求辛芷蕾赤手爬樹，結果被樹刺插到一手血，就連男主角秦昊都話頂唔順。之不過，呢啲有血有汗嘅付出，最後都未有呈現喺幕前，被導演全刪。《長江圖》上映後口碑兩極分化嚴重，但成功入圍第66屆柏林國際電影節主競賽單元，成為該屆唯一一部入圍主競賽嘅華語電影。

為咗賺錢，辛芷蕾任何類型嘅工作都接，當中包括內衣代言。

雖然《長江圖》為辛芷蕾打開知名度，但原來佢接呢部戲嘅時候未得經理人公司同意，喺「敬告信」中，經理人指出「藝人與我司簽約之前，僅僅是普通路人甲身份的一名禮儀小姐，沒有任何才藝，後被我司發掘並進行全面才藝培養」，將辛芷蕾踩到一文不值，網民亦因而認為辛芷蕾人品有問題，直接影響其事業發展。



喺《演員的誕生》嘅表現，加上前輩宋丹丹道歉，令辛芷蕾真正被認識。

《如懿傳》後，辛芷蕾算係真真正正上位，唔少時裝品牌都搵佢合作。

入行多年，辛芷蕾曾因在節目上講出「我挺想紅的」而受到批評，但佢並未有因而改變心直口快嘅性格，2017年，她在《演員的誕生》中，與演員舒暢重演《《金枝慾孽》的經典片段，落敗嘅辛芷蕾在事後接受訪問時，直接表示：「我不覺得她比我好。我不認為我會輸。」節目評審之一嘅宋丹丹，雖然係投票予舒暢，但在節目播出後，竟然發微博表示因離舞台太遠，所以未有留意到辛芷蕾嘅表演細節而感到十分抱歉。呢個道歉文，令辛芷蕾一夜之間成為熱搜人物。

