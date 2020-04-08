C朗發起「核心肌肉訓練挑戰」　遭奧運金牌選手KO慘遭網民恥笑

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情蔓延至全球，全球民眾已經開始家居隔離。而早前一直在家鄉馬德拉群島隔離的球星C朗，近日完成兩星期隔離後，不時在社交平台交代近況兼頻頻出Post大騷肌肉。昨日C朗於Instagram上載了鍛鍊核心肌肉群的挑戰「Core Crusher Challenge」，鼓勵大家一同健身抗疫。

作為運動品牌的居家運動計劃，在片段中見到C朗躺在運動健身墊上，將雙腳抬高形成L字，然後再舉高雙手，以指尖觸摸腳趾的腹部訓練，狀似三角形。C朗在45秒內，輕鬆創下142次的紀錄，非常厲害，其後C朗除了呼籲大家及運動員一同參與這個挑戰，更叫大家嘗試打破自己的紀錄。

見到C朗做得咁輕鬆，不少球星都相繼拍片挑戰，包括有葡萄牙右閘達洛治（Diogo Dalot）、曼聯球員費南迪斯（Bruno Borges Fernandes）等，都沒有C朗那麼厲害，只分別做到105及117下，而最實力接近C朗就是皇馬球員雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）做到125下。

點擊下圖看更多C朗的靚相：

+ 8 + 7 + 6

薩美雅感謝C朗：佢已經盡晒力！

當C朗以為冇人能打破自己紀錄得時候，這位來自南非陰陽人奧運金牌跑手薩美雅（Caster Semenya）在Instagram上載了挑戰「Core Crusher Challenge」的片段，她竟然在45秒內做到176下，並留言寫道：「感謝C朗這個挑戰，野獸（C朗）本人已經盡晒力，但我也在45秒內做到176下。」不少網民看到薩美雅贏C朗成條街都不禁留言大讚她厲害，有網民表示驚訝，更有人恥笑C朗「已經盡咗力」。

點擊下圖看薩美雅的照片：