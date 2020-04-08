戴志偉婚外情女友Candy被爆私生活混亂　傳年少時曾未婚產子

現年59歲的前無綫藝員戴志偉，原本有個大好家庭，與結婚多年的太太育有一子，一家三口生活幸福。但他早前竟被爆出背妻偷食，有報道指他搭上了於2016年入職公司的年輕女同事Candy，對方年紀比他細超過三十年。據悉，Candy和戴志偉這段父女戀在數個月前已開始被公司，甚至業內的人談論。而這位Candy又被爆出原來有位關係親密的異性密友Terry，戴志偉這段父女戀可能是四角關係。

戴志偉被爆出婚外情。(vcg)

最新消息是又有讀者向傳媒爆料，指Candy在中學時已出名多男朋友，經常換畫，也喜歡收兵。Candy還被傳出在年少時已未婚懷孕並誕下一子，現時兒子已經成年。據悉，Candy中文名叫張素盈，現年約35歲，於單親家庭長大，由爸爸照顧，是家中獨女，曾就讀伊斯蘭脫維善紀念中學。有指她讀書時期已食煙、講粗口，且會化濃妝返學，身邊男伴如車輪轉，私生活混亂，Candy未讀完中一就已經輟學。

Candy被指私生活混亂，甚至曾未婚產子。(ig截圖)

有傳Candy在年少時替一個金毛男友未婚懷孕，誕下一子，仔仔交了給他爸爸照顧，如今已成年。而Candy產子後，依然是經常換男朋友，且試過一腳踏幾船，男女關係繼續混亂。爆料者又Candy讀書時面圓圓鼻扁扁，和現時的樣子頗不同。