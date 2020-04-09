吳彥祖因一支搓手液加一句lack of use　自爆結婚十年缺性生活？

吳彥祖 (Daniel) 憑住型英帥靚正的外表，曾是不少女生心目中的男神，即使他現在已經45歲，依然充滿魅力。Daniel擁有幸福美滿的家庭生活，他於2010年與拍拖8年的混血名模Lisa S.結婚，婚後兩人育有一女，囡囡吳斐然（Raven）今年已6歲。日前，Daniel就於IG出post慶祝結婚十周年，大曬他與Lisa從未曝光的南非甜蜜婚禮照片公開放閃，並留言多謝老婆18年來的愛和陪伴，讚美老婆，發表了愛的宣言，夫妻恩愛之情羨煞旁人。

吳彥祖早前激罕公開放閃。(ig@thatdanielwu)

然而，他於三月中時曾在IG post了一張殺菌消毒搓手液的照片，就不慎透露了自己和太太很少有性生活。他在該個post表示由於新冠肺炎肆虐，疫情嚴重，防疫用品供應亦告急，殺菌消毒搓手液在美國已成為稀有品。他透過網購才可以買到，當他看見搓手液瓶身上的宣傳標語，竟然是「Maybe You Touched Your Genitals（生殖器）」，他就留言表示：「But honestly being married for almost ten years, I would say my genitals are probably the cleanest part of my body so why would I need to sanitize after touching them? (老實講自己結婚十年，我敢講我的生殖器是我全身最乾淨的地方，為何摸完之後要消毒？」

就係呢支搓手液。(ig@thatdanielwu)

有網民即對Daniel此番說話充滿疑問，問他為什麼，他就回應對方表示：「Lack of use（缺乏使用）」，難道他不慎大爆了自己和老婆性生活失調？不過見他在結婚十周年放閃post的愛的宣言之後，相信他當時應該也只是玩笑話而已。