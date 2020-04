吳彥祖因一支搓手液加一句lack of use　自爆結婚十年缺性生活？

吳彥祖 (Daniel) 憑住型英帥靚正的外表,曾是不少女生心目中的男神,即使他現在已經45歲,依然充滿魅力。Daniel擁有幸福美滿的家庭生活,他於2010年與拍拖8年的混血名模Lisa S.結婚,婚後兩人育有一女,囡囡吳斐然(Raven)今年已6歲。日前,Daniel就於IG出post慶祝結婚十周年,大曬他與Lisa從未曝光的南非甜蜜婚禮照片公開放閃,並留言多謝老婆18年來的愛和陪伴,讚美老婆,發表了愛的宣言,夫妻恩愛之情羨煞旁人。

吳彥祖早前激罕公開放閃。(ig@thatdanielwu)

然而,他於三月中時曾在IG post了一張殺菌消毒搓手液的照片,就不慎透露了自己和太太很少有性生活。他在該個post表示由於新冠肺炎肆虐,疫情嚴重,防疫用品供應亦告急,殺菌消毒搓手液在美國已成為稀有品。他透過網購才可以買到,當他看見搓手液瓶身上的宣傳標語,竟然是「Maybe You Touched Your Genitals(生殖器)」,他就留言表示:「But honestly being married for almost ten years, I would say my genitals are probably the cleanest part of my body so why would I need to sanitize after touching them? (老實講自己結婚十年,我敢講我的生殖器是我全身最乾淨的地方,為何摸完之後要消毒?」

就係呢支搓手液。(ig@thatdanielwu)

有網民即對Daniel此番說話充滿疑問,問他為什麼,他就回應對方表示:「Lack of use(缺乏使用)」,難道他不慎大爆了自己和老婆性生活失調?不過見他在結婚十周年放閃post的愛的宣言之後,相信他當時應該也只是玩笑話而已。