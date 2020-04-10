吳啟華每月豪畀20萬生活費　12歲囡囡熙兒做網紅拍微電影

吳啟華雖然已和石洋子離婚，但仍與前妻、女兒「豬豬」相處融洽。（微博/@吳啟華lawrence）

吳啟華囡囡吳熙兒（豬豬），喺佢同內地前妻石洋子離婚後，交由婆婆照顧，有指吳啟華每月豪俾20萬人民幣生活費。豬豬樣貌標緻，剛剛12歲已經展現過人貪靚本色，網友發現豬豬不時自拍，人仔細細已經鍾意化妝，仲開咗成3個微博，其中一個有二千幾粉絲﹗

石洋子同囡囡感情要好，仲耳濡目染令豬豬人仔細細已經識扮靚。（微博：@開心的冬妮）

吳啟華囡囡吳熙兒，上載嘅相片幾乎都用上美圖濾鏡，呢個表情一啲都唔似得十二歲。（微博：@豬豬cynthia）

有女初長成，吳熙兒（豬豬）似足媽媽石洋子，五官標緻而且同媽媽一樣貪靚，見到佢不時自拍唔係修圖就化晒妝，驟眼睇完全唔似11歲妹妹。佢嘅妝容韓味甚濃，去年更曾上載一段疑似拍戲片段，據佢回覆網友留言係拍緊微電影，似乎豬豬真係決心入行。

有指吳啟華每月豪付20萬人民幣生活費，囡囡經常周遊列國仲買唔少靚衫同化妝品。（微博：＠開心的冬妮）

吳啟華回覆傳媒查詢時，對囡囡生活費多少不願多提，但被問到豬豬好有表演慾，會唔會俾佢入娛樂圈，啟華就話囡囡個有自己諗法，如果真係想做演員，知名度方面都有優勢，但暫時都希望囡囡學業為重。

１９年６月吳啟華囡囡更首次嘗試拍微電影。（微博：＠開心的冬妮）