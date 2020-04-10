楊千嬅相隔九個月再次更新IG：14天隔離得到人生需要的養分

去年7月楊千嬅表示自己IG帳戶被盜用後，就無再更新IG，粉絲想知千嬅新動向，要靠微博，或者先生丁子高帳戶中略知一二。相隔9個月之後千嬅IG終於再次更新，一口氣出9個新POST，貼出近期佢煮嘅菜式，並寫下長文分享強制隔離14日感受。

自從開始隔離，千嬅就開始「煮婦」人生。（微博：＠楊千嬅）

千嬅早前完成世界巡迴演唱會後返港，需在家接受14天強制隔離：「14天的隔離，本以為失去了14日有用的時間，結果最後得到人生更需要的養分，一切看來失去比得到多，其實我已得到預期中所需要的。水瓶座，一如既往的感性。如所有媽媽一樣，這段期間陪伴孩子網上學習，試做著自己喜歡而過往少機會做的大廚生活，烹飪是一個進修耐性的活動，很治癒，這種DIY的生活，也讓自己回憶無限。」

相隔九個月，千嬅IG終於再次更新。（IG：@yeungchinwah）

入行廿幾年一直為事業拼搏，難得有14日靜落嚟嘅時間，千嬅都相當感慨：「這陣子閒著，看到大家上載了很多關於楊千嬅的分享，有活動點滴，剪報，生活片段...看著那些照片和留言，回望著自己的過去，成長的足跡，你們眼中的我有漂亮的，醜陋的，開心的，傷心的，興奮的，失望的，痛心的，憤怒的，掛念的，離開的，無論好與壞的，這些都是一種愛，心中滿滿的感動，人生倒數到現在，很感恩，不管經歷什麼，都是一種成長，你們的陪伴與支持，賦予我的人生，從來都在心裡，惦記著，讓我沒有留白。人生從零開始，有一天我也會歸零，活著是很感恩很幸福，得到與失去都是一晃眼的事情，未來不管怎樣，也要活好自己，珍惜身邊當下，勇敢面對自己，倒數的人生，就是最大活著的推動力，願我們能一起好好的過。」

呢14日千嬅覺得比想像中過得更充實。（微博：@楊千嬅）