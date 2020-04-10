渡邊直美擊敗綾瀨遙成2019日本CM女王　田中圭急升400位打入十大

新一代日本CM女王終於誕生！

日本電視節目收視率調查公司Video Research，周四（10/4）公布「2019年電視廣告發展趨勢報告」（2019年の年間（1月～12月）のテレビCM出稿動向），按照關東、關西及名古屋5個免費電視台的電視廣告播出數量，整理成「十大藝人廣告播放率排行榜」以及「藝人廣告代言排行榜」。

現年32歲的「重量級」搞笑藝人渡邊直美，去年有20個廣告合約在手，較2018年多3個，跑贏有17個和15個廣告合約在手的有村架純、波邊美波、高畑充希和松岡茉優，冠絕日本藝能界；榜上另一焦點，落在曾是木村拓哉高中同學的知名主持松子Deluxe身上，其代言廣告數量由2018年僅6個急升逾倍至15個，反映她在當地極為入屋。

渡邊直美成為「2019日本CM女王」，手上有20個廣告合約，包括與男神西島秀俊合演「日本生命保險」廣告。（網上圖片）

渡邊直美在「日本賽艇振興會」拍攝代言廣告「公主們也要Let's BOAT RACE」裏扮演人魚公主。（網上圖片）

田中圭在「日本賽艇振興會」拍攝代言廣告「公主們也要Let's BOAT RACE」裏，飾演新晉職業賽艇手，他更要在幕前除衫操肌，向粉絲大派福利。（YouTube截圖）

為一套BL劇憑日劇《大叔的愛》，令入行20年的田中圭紅到發紫，曝光率之多前所未見，圖為他為雪糕品牌「森永MOW」拍攝廣告。（YouTube）

廣告代言與播放數量 渡邊直美均稱霸

渡邊直美於廣告合約數量攞第一，廣告播放率一環同樣稱霸。她演出的廣告去年全年總共播出14,505次，即多達30.6萬秒，較2018年同一項排名急升7位。至於2018年奪冠亞軍的男藝人濱田岳和桐谷健太，因為渡邊奪冠而稍微滑落至第2及第3位，他倆的廣告播放總次數為12,375次及12,347次。港人熟悉的女藝人土屋太鳳及綾瀨遙，則以12,114次及10,754次位列第4及第5位。

這項排名的另一焦點是現年35歲田中圭，今年他以廣告總播放9,298次排在第9位，較2018年同一項排名急升412位。事實上，因為一套BL劇憑日劇《大叔的愛》，令入行20年的田中圭紅到發紫，曝光率之多前所未見，劇集密密接，今季便有兩劇在手（《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》及《螺旋的迷宮～DNA科學搜查～》），廣告代言亦激增，包括與渡邊直美一同為「日本賽艇振興會」拍攝代言廣告「公主們也要Let's BOAT RACE」，渡邊飾演其中一位人魚公主，田中圭則飾演新晉職業賽艇手，他更要在幕前除衫操肌，向粉絲大派福利。

2018年奪冠亞軍的男藝人濱田岳和桐谷健太，因為渡邊奪冠而稍微滑落至第2及第3位，圖為他倆與菅田將暉、有村架純等合演的KDDI系列廣告。（YouTube截圖）

綾瀨遙於2019年的廣告播放總量為10,754次，達19.6萬秒，排名第3，圖為她與菅田將暉合演的可口可樂廣告。（YouTube截圖）

有村架純憑17個廣告合約，成為2019年藝人代言排行榜亞軍，僅次於渡邊直美。圖為有村為RECRUIT LIFESTYLE的代言廣告。（YouTube截圖）

曾是木村拓哉高中同學的知名主持松子Deluxe身上，其代言廣告數量由2018年僅6個急升逾倍至15個，反映她在當地極為入屋。圖為她為「雅瑪多運輸」演出的宣傳。（YouTube截圖）