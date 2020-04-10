【開心速遞】「威龍潘金蓮」Anita真身係才女　梁茵日日IG騷Quali

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，播出以來亦捧紅不少演員，最近便輪到「拜金姊妹」梁茵和鄺潔楹彈起，飾演「威龍潘金蓮」Anita的梁茵在前晚（8/10）一集更大騷吊金龜功力，製造了不少笑話！而其實梁茵亦非常懂得在社交網站出靚相冧網民，繼之前公開水着，最近公開的低胸造型更是令一班男粉絲暈得一陣陣。

點擊下圖觀看梁茵戲中造型，以及其他IG靚相（含水着）：

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如果細心留意，應該會發現梁茵每次公開靚相時，都會配上頗有意思的文字，以今日（10/4）貼出的四人花絮照為例，她便用文字解構自己的角色：「常聽說，曾被痛徹心扉傷過的女人，不再相信愛情，會傾向相信自己，寧枉毋縱。即使再遇愛情，亦只會選擇麵包，不想活得卑微，更不想再次失望，漸漸變得冷漠，失去對愛的憧憬。以為擁有房子、車子、袋子，便能填補缺愛的空虛，追捧物質成了安全感的來源。縱使我們不被世俗看好，仍然堅守只愛自己的真理。」不但讓觀眾了解Anita的另一面，其「物化愛情觀」更讓令部份女網友深感共鳴，大讚她的文字甚有文采。

除了「物化愛情觀」外，梁茵的IG也有不少其他意味深長的字句，包括：「留白的情書，就像沒攝錄下來的動人畫面，即使內藏千言萬語，只淪為一場幻想中的泡沫」、「從不刻意忘記悲痛，而是讓它過去，選擇記著快樂的東西，感恩自己擁有的，並非計算失去的」及「那些不值一提的小插曲，竟讓我的心情泛起波瀾，再冷靜的頭腦，也有抓狂的時候」等。（Instagram/@kikoleungyan）

梁茵接受《香港01》訪問時便指自己一直喜歡文學，所以會在自己的平台露兩手：「以前讀書最鍾意睇愛情小說同散文，所以會係IG得閒抒發下對角色嘅見解。（鍾意睇咩作家？）初中鍾意張小嫻，後期鍾意亦舒，跟住鍾意張愛玲，心情苦悶會看區樂民的生活小品，仲鍾意睇《讀者文摘》冷知識。」她又坦言自從加入《開心速遞》後確實少了時間看書：「其實都想出本健康嘅散文寫真，有生活照、旅遊照，但仲未搵到贊助商，因為疫情嘅關係，好多計劃都延遲、押後。（本身想書展期間出？）喺自己嘅幻想當中係咁！（咁男朋友使唔使好似你咁有文采？）唔使，我需要一個暖男，一個可以同我同舟共濟嘅人。」