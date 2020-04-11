【新冠肺炎】羅康瑞兒子原定5月澳洲舉行婚禮　因疫情無限期延期

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）持續肆虐，蔓延全球，為了抗疫各地的人都要保持社交距離，避免人多聚集，所以舉行婚禮都受到影響，不少人的婚禮都因此而要延期，當中包括羅康瑞與前妻何晶潔所生的兒子、即朱玲玲繼子羅俊 (Adrian)。Adrian原定於下月在澳洲舉行婚禮，早前他太太Joyce Chiang就於IG宣布要無限期延期。

Adrian與Joyce Chiang去年11月已經註冊結婚。(ig圖片)

Adrian與拍拖數年的Joyce於去年11月已在香港鄉村俱樂部進行了簽紙註冊儀式，正式結為夫婦，兩人原本打算2月在澳洲舉行盛大的婚禮，但由於當時澳洲正發生嚴重的山火，他們就決定延期至5月。由於疫情至今仍未有放緩的跡象，兩人逐決定將婚禮無限期延期。Joyce上月底就在她的IG出post通知好友，她貼了與Adrian的結婚靚相相，並以英文交待今次的決定，並強調在疫情下大家的健康才是最重要。

佢哋決定將婚禮無限期延期。(ig@joycechiang)

Adrian大學畢業後，沒有幫父親手打理家族生意，而是選擇自己創業從事飲食生產，曾於2016年在中環開素食便當店。他太太Joyce於美國賓夕凡尼亞州大學建築學碩士畢業，回港後做過建築師，現在是一名英文書法藝術家。