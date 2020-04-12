【學是學非】鄺潔楹突破身高限制　155CM做空姐：人生唯一一次

仙氣女神鄺潔楹（Judy）雖然身形嬌小，更被稱為「哈比人」，但依然憑着可愛形象深受觀眾喜愛，加入節目《學是學非》後更人氣急升！早前Judy與劉穎鏇（Tiffany）、何泳芍（Honey）齊齊為《學是學非》進行拍攝，細細粒的Judy更突破身高限制扮演空姐，機會難得！

鄺潔楹（Judy）雖然身形嬌小，但依然憑着可愛形象深受觀眾喜愛！（IG@judy.kwong）

更加入《學是學非》做「是非精」！（IG@judy.kwong）

Judy曾在電台節目《口水多過浪花》中透露真實身高只有155CM，未達到一般空姐的身高標準，不過今次她在節目《學是學非》中就一嘗做空姐的滋味：「呢個應該係我人生之中唯一一次會見到我嘅空姐Look，因為我相信冇劇集係會要我做空姐，我同事劉空姐（Tiffany）就非常有機會會試呢啲Look，但我除咗今次《學是學非》畀機會我，應該人生中……甚至乎我夢想都冇諗過。」

Judy與身高176CM的Tiffany有21CM的身高差。（IG@judy.kwong）

Judy在節目《學是學非》中突破身高限制，一嘗做空姐的滋味！（YouTube影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

雖然Judy與身高176CM的Tiffany有21CM的身高差，但她們的空姐造型各有特色。細細粒的Judy穿上制服後搖身一變成為最可愛的空姐，而高䠷的Tiffany就完美Carry空姐Look！其實Judy的嬌小身形可以說是她的標記，雖然入行至今，不少人抨擊她的身高，更令她一度想放棄演藝事業。不過Judy不斷努力證明自己的實力，憑着甜美笑容及開朗貼地的個性備受網民關注及追捧，更被封為「宅男女神」！近年她更密密拍劇及做節目主持，接廣告接到冇停手！

Judy在處境劇《愛．回家之開心速遞》中與梁茵飾演姊妹，這對「拜金姊妹花」大受歡迎！（IG@judy.kwong）