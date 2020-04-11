【打天下】太入戲徒手為談善言抹鼻涕　王頌茵：下意識做咗都唔知

「Kathy仔」今次在劇中飾演「阿談」的閨密「善善」，是她入行兩年以來，拍劇戲份最重的一次（陳順禎攝）

由「棠哥」歐錦棠首度身兼監製、動作總指導和主演的ViuTV新劇《打天下》，將於4月13日晚上九時半首播。幾位主要演員，包括「棠哥」、文頌嫻、「阿談」談善言、Anson Kong@MIRROR（江𤒹生）、張建聲，以及「Kathy仔」王頌茵日前都有出席發布會，為新劇造勢。

「Kathy仔」今次在劇中飾演「阿談」的閨密「善善」，是她入行兩年以來，拍劇戲份最重的一次，她笑言當初知道有份演出《打天下》，還以為會很輕鬆，因為不用拍攝武打場面，豈料加入劇組後才知道是另一回事。「點知去到後期，先知道我個角色要被人打被人糟質！」

幾位主要演員，包括「棠哥」、文頌嫻、「阿談」談善言、Anson Kong@MIRROR（江𤒹生）、張建聲、「Kathy仔」王頌茵，以及導演高林豹日前都有出席發布會，為新劇造勢。（陳順禎攝）

飾演談善言閨密 親手代對方抹走鼻涕

何解那麼「陰功豬」？「Kathy仔」坦言跟「阿談」飾演的好姊妹角色莊惠有關。「劇入面，善善係莊惠嘅閨密，事無大小都要睇住佢，就好似保姆咁，所以嘢都係為佢而做，於是惹到一啲麻煩。」未入劇組之前，「Kathy仔」跟「阿談」並不認識，「Kathy仔」決定使出影相這一招，又不斷跟對方聊天，拉近彼此關係，加強默契。

「我要融入個角色，就不停影佢相，影影下，我發覺自己真係愛上咗佢。譬如有次『阿談』真係打傷咗，當佢化緊妝嘅時候，我走去幫佢捽藥酒，同埋仲有一場戲，係講莊惠會喊，佢喊到半路，啲鼻涕喺度瀡來瀡去，我又冇紙巾喺手，就一隻手咁抹過去，直頭係下意識做咗，自己都唔知。」記者好奇她口中的那種「愛」，是友情還是愛情，「Kathy仔」起初大賣關子，「咁樣劇透唔得㗎喎！」

在《打天下》裏，談善言飾演的莊惠是「善善」的閨密，本身亦是備戰東京奧運的空手道運動員。（陳順禎攝）

感謝「棠哥」與導演肯教 拍完《打天下》信心大增

入行以來，「Kathy仔」演出機會不算多，僅在《做演藝嘅！》、《娛樂風雲》、《黑市》裏飾演配角，今勻在《打天下》戲份則較多，「Kathy仔」承認，監製「棠哥」與導演高林豹要求相當嚴格，令她頗有衝擊，「我始終係新人，信心都唔大，但『棠哥』同導演都好肯去教我，就算佢哋鬧我，都係教緊我嘢。」

她舉例，比如在鏡頭前如何走位、情緒拿揑等等，都要準確，「走位要行得、企得好準，如果唔係就會Out focus（對焦不準確），又好似情緒掌握方面，一去就真係要去到嗰個位，Over咗又唔得，呢啲嘢都令我覺得，我仲有好多嘢要再學。」「Kathy仔」又說，拍罷《打天下》讓她信心大增，冀將來更加嘗試演繹更多角色。

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