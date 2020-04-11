張松枝淪「茄喱啡」感心灰　大爆當年離開無綫原因：真係好大打擊

在ViuTV穿越劇集《二月廿九》中飾演「辰叔」的張松枝，憑着精湛演技備受網民讚賞，但入行多年的他其實都有不少辛酸經歷，日前他接受節目《1圈圈 星光背後》訪問時，就談及自己離開TVB的原因，更感激太太多年來對他的無限支持。

在ViuTV穿越劇集《二月廿九》中飾演「辰叔」的張松枝，憑着精湛演技備受網民讚賞。（劇照）

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張松枝在16歲入行做Model，在朋友介紹下拍了差不多1000個卡拉OK的MV，直到1994年加入TVB入讀藝員訓練班，正式展開演員之路。加入TVB後他由低做起，歷年來演過不少角色，在劇集《茶是故鄉濃》中飾演二世祖榮耀祖更令他成為「御用二世祖」，雖然角色形象負面，但他都不抗拒，不過角色都是千篇一律，直至2012年他毅然決定離巢：「本來喺08年結婚已經唔想續約，不過每次傾約都話會畀啲機會你，簽咗呢份約跟住就會好，我一定會幫你爭取，畀啲好角色你去做，所以我咪掙扎咗兩次簽約嘅時間。到咗2012年真係心灰意冷，因為佢畀我嗰份約，真係好大打擊，係會令到你生活唔到，最後覺得既然大家都咁辛苦，不如就咁算喇！」

日前他接受節目《1圈圈 星光背後》訪問時，就談及自己離開TVB的原因。（YouTube影片截圖）

張松枝在劇集《茶是故鄉濃》中飾演二世祖榮耀祖更令他成為「御用二世祖」。（影片截圖）

點擊回顧張松枝經典角色：

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張松枝表示自己做到二線就心足，但之後的角色戲份越來越少，甚至曾有一位PA（助理編導）找他演一個只有一句對白的路人角色，令他大感失望：「其實之前已經敷衍咗佢，咁你既然一定要搵我，我咪決絕啲囉，我係拒絕你，亦對公司冇任何期望。」幸好太太都支持他離開TVB的決定：「太太都睇到我嘅角色係越嚟越少，亦唔會咁重戲份，所以覺得既然係可以走，點解唔走呢？走係一件好事，所以我覺得我老婆決定係啱。」張松枝的太太原本是林峯的化妝師，自己有開辦化妝學校，收入比張松枝穩定得多，張松枝亦好感激太太對家庭的付出：「佢付出真係太多，有陣時我都覺得自己害咗佢，如果佢唔係嫁畀我，可能佢嘅人生會更加好，事業會更加好。作為男人，我欠咗佢好多，希望將來可以補償吧﹗」

張松枝感激太太的支持。（資料圖片）