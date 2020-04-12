【狼人開電視】對撼《娛樂大家》　李尚正領網紅大軍齊齊悍跳！

由阿姐汪明荃主持的無綫綜藝節目《娛樂大家》由第一輯開始已經大受觀眾歡迎，2019年的第二季加入「狼人宮廷版」之後，更令節目的討論度大幅提升，尤其節目組將片段放至YouTube後，每集都有保證點擊率，而且片段下方的留言不斷，繼而《娛樂大家》更變為橫線節目《娛樂大家10點半》，逢星期一至五晚上10點半播出。不過由今日（4月12日）起，無綫並不再是電視播放的「獨家」狼人殺節目，因為由李尚正主持的《狼人開電視》將會於今晚10點啟播，逢星期日晚一連十集。

《狼人開電視》係外景拍攝！！！！！

《狼人開電視》與「狼人宮廷版」的玩法並不一樣，《狼人開電視》每集節目進行一局遊戲，邀請兩批不同背景的18位玩家，分別是技術派 （俗稱: 高端），以及擁有龐大網絡觀眾群的紅人進行比賽。每局9位玩家，抽牌分為狼人陣營3位，與好人陣營6位，當好人成功找出3狼，消滅全數狼人陣營時，好人勝利。但當所有好人被消滅，則狼人獲勝。18位玩家將在第1至8集內，各人輪流進行四局，得分最高/最低的9位，將進入最後2集的「終極狼人殺大賽」，爭奪「狼人殺之神」或「狼人殺之鬼」的稱號。

睇吓有咩玩家：