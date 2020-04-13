【雙人床】井口綾子自爆每晚與三名哥哥同床瞓：會親臉頰把我叫醒

日本TBS電視台綜藝節目《雙人床》嘉賓之一井口綾子，現年只有23歲，憑著甜美外表及性感身材，俘虜了不少男士，她IG擁有接近20萬粉絲，可見人氣非常高，絕對是日本新一代女神。除了樣貌出眾，學歷亦不低，她是日本名校青山大學，心理學科畢業的學生，讀書時期曾被選為校花，最近她上了另一個綜藝節目《靜靜地聽～明星近況報告》自爆了一個驚人秘密......

井口綾子無論樣貌及身材都足以俘虜男士。（IG：lespros_ayako）

最近她上日本綜藝節目《靜靜地聽～明星近況報告》（じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～）時候自爆一個驚人消息，令在場主持震驚，就是井口綾子每天晚上會與三名哥哥同床睡覺。她解釋因為家中只有三張床，唯一解決方法是輪流與其中一名哥哥睡同一張床。而這三名哥哥真的是家族親哥哥，她完全不覺得有什麼問題。

節目中自爆會同親哥哥同床瞓。（YouTube）

其後再語出驚人，原來井口綾子每朝早上旁邊的哥哥會親她臉頰把她叫醒，「其實就算不是睡覺時候也會親。」兄妹這樣的互動令在場主持目瞪口呆，覺得這只是漫畫才會發生的情節。更令主持們質疑的是這三位真的是親哥哥嗎？井口綾子強調：「真的是親哥哥呀！大家別想歪了。」

其實兄妹錫面，問題都唔係好大。（YouTube）

主持都好驚訝！

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