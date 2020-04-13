【多圖】《狼人殺》低玩都係身材惹火美女　鮪魚小豬被批第4隻狼

台灣綜藝《娛樂百分百》的單元《凹嗚狼人殺》，掀起了一片狼人殺熱潮，甚至衍生出港版的《娛樂大家》，而《狼人殺》節目誕生了高手陳零九、邱鋒澤，女高玩荳荳、梁以辰、紀卜心等，不過有高玩自然亦有低端玩家，雖然她們均是身材惹火的美女，仍被網民狠批為老鼠屎，完全無情講。

鮪魚徐瑋吟樣子甜美，身材火辣，但在《狼人殺》卻被指是老鼠屎。（徐瑋吟IG圖片）

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徐瑋吟：外貌可愛，身材惹火的徐瑋吟(鮪魚)，基本上是一名直覺系玩家，被批評完全沒有分析，亦沒有好好聽人表水發言，純粹亂票好人，假預言家起跳即相信，毫無獨立思考能力，百分百是豬隊友。

小豬黃沐妍是綜藝節目常客，但燒腦的《狼人殺》似乎不適合她。（黃沐妍IG圖片）

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黃沐妍：外號小豬的黃沐妍，雖然擁有誇張身材，視覺效果滿分，但在燒腦遊戲《狼人殺》，卻不折不扣是一隻被屠宰的小豬，而她落場時太緊張，試過手持獵人牌，卻因心虛而狀態不佳，表水不好終被票殺，偏偏她又亂帶人走，錯誤射殺女巫，被網民狠批以後不要再發她上節目。

李懿的雪白胸口，是她玩《狼人殺》的最大弱點。（李懿IG圖片）

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李懿：不時上《狼人殺》節目，又愛穿性感，露出胸口鎖骨的衣著，而每次她抽到狼人牌時，胸口即會因緊張而出現大片潮紅，基本上所有玩家及觀眾，也知道她的弱點，而當她刻意遮掩胸口，又會被抿出是狼人牌，可謂無能系玩家。