【娛樂大家】張秀文拒救慘成失敗戰犯　一文回顧太醫誤殺幾多好人

一般「狼人殺」的經驗玩家，尤其不是「熟人局」，作為女巫基本上在第一個晚上都一定會救人，以防一個「有功能的角色」在未發揮到功能之前被狼人殺掉，或者令狼人有更明確的殺人方向。不過，在《娛樂大家》「狼人宮廷版」中的玩家卻反其道而行，最新近一集的太醫（即女巫）張秀文在第一晚沒救戴祖儀，又遭網民抽秤。

《娛樂大家》嘅玩家經常有一種「留藥救君臣」嘅意想，但如果第一晚被殺嘅就係「功能組別」呢？（影片截圖）

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第一晚，刺客自刀都要救？

其實除了上圖所說的「留藥救君臣」的概念之外，第一晚太醫不救人的原因是基於覺得死者是「刺客自刀」。如果先撇開「人設」，太醫第一晚去決定救人與否，只能夠基於「死者拿牌的表情（又稱：抿牌）」、「死者晚上合眼的狀態（又稱夜卦）」以及「場外資訊」去判定，同時由於完全冇邏輯可言，所以大部分經驗玩家都會選擇在第一個晚上救人，到底是否「自刀」就留待天亮發言去推測。然而，《娛樂大家》總共27場「狼人宮廷版」中，太醫第一晚放棄使用仙丹救人的次數高達17次，當中只有1次是刺客自刀，換句話說，有16個好人因為太醫拒救而在第一晚斷送生命；而27場中，第一晚刺客的刀口亦只出現過1次自刀，以及3次太醫自救。

P.S. 不過太醫唔救人，又真係多啲「表演機會」嘅。

重溫過去27局「見死不救」的太醫：