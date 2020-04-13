漲爆Zac Efron放棄瘋狂操肌　粉絲力撐：男神肥咗都咁靚仔！

風靡萬千少女的男星Zac Efron於00年代憑《歌舞青春》（High School Musical）爆紅，其藍眼睛及俊朗的外表，加上近年為拍戲而瘋狂操肌，練出完美8塊腹肌及超性感人魚線，成為女士的夢中情人。不過日前現身網站台節目的時候，身形更比在《沙灘拯救隊》（Baywatch）的演出明顯發福不少，更宣布不再維持爆肌身材！

穿上恤衫現身訪問的Zac身形比起之前的確發福不少，坐着的時候更疑似驚現小肚腩。不過因為以前有操開肌的關係，線條都Keep到。不少網民看到片段後都表示驚嚇，留言問究竟Zac發生什麼事，更有人直Zac肥到連頸也差點消失了。同時亦有大批粉絲留言支持偶像，無論Zac比之前發福多少都是一名靚仔。

Zac在訪問中談及到拍攝《Baywatch》瘋狂操肌的艱辛時期，並直言拍攝完畢後才意識到自己很難再回復當時的狀態：「真的很難，幾乎沒有任何時間招呼其他事物。你會擔心皮膚表層下有水之類的東西，六塊腹肌變成四塊，這樣的事情是很愚蠢。」Zac坦言很高興當時能夠克服困難成功訓練出超低體脂的完美爆肌身材，如果值得的話，將來可能會再操練多次。

另外，Zac認為要長期保持這副完美身材會令自己一直處於焦慮的狀態，每天醒來都很擔心體重及肌肉的線條。其實這樣都不是真正健康的狀態，故Zac宣布已經放棄瘋狂操肌，先照顧好自己的心靈和腦袋，最後他笑言自己當然會繼續做運動來強身健體。

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