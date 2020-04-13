傳哈里梅根移居美國後冇工開　接受爆料訪問竟然出價100萬美元？

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）今年年初單方面在社交平台宣布脫離英國王室，日前在4月1日正式卸下英國王室高級成員身份。外界非常關心兩人的去向及將來的計畫，有外國傳媒報道兩人已經正式移居美國洛杉磯，並租住位於馬里布（Malibu）的一棟意式豪宅。日前再有消息指有單位欲邀請兩人接受詳細的爆料訪問，出價竟然是100萬美元（約775萬港元）。

哈里和梅根於4月1日正式卸下英國王室高級成員身份。（Getty Images）

據知，哈里和梅根正在尋找不同的工作機會，兩人分別正於幾個不同單位談合作條件，包括介紹他們的新居和新生活，並協助兩人重回鎂光燈下。其實早在一月，梅根分別跟主持人Oprah及Ellen DeGeneres聯絡過，不過當時因為哈里和梅根還未正式脫離王室，故一直都沒有下文。如今兩人已移居美國，加上租住新居需要大量現金而考慮接受訪問。

兩人在年初單方面宣布脫離王室，消息震驚全球。（Getty Images）

有知情人士透露儘管梅根過去有多想接受訪問，都因為王室成員的身份而卻步：「現在她終於能夠為自己挑選工作，不過梅根亦承受着極大壓力，因為她非常在意外界會減少對自己和哈里的關注及愛護，始終脫離王室需要很大勇氣。」另外，正跟哈里合作撰寫傳記的知名傳媒人Angela Levin最近亦公開抨擊哈里的行為，並指曾經是擁有超凡魅力及機智過人的哈里，因為脫離王室而變得躁動不安。