【陀槍師姐2020】羅仲謙捱斬碌地　顧家男要小心：動作戲交俾替身

羅仲謙與陳豪、宣萱拍攝《陀槍師姐2020》開工，在土瓜灣冰室拍攝外景。（梁碧玲攝）

羅仲謙昨日為《陀槍師姐2020》開工，劇中飾演基層黑幫嘅佢，由第一集開始已無間斷被追打，昨晚在冰室為避開追斬而倒地。工作人員拍攝前、NG後都會用消毒藥水抹地，防疫功夫做到足。羅仲謙說：「坐過、用到嘅餐具都會喺你面前消毒，所以好安全。同埋自己呢排開工都係著同一對鞋，因為唔想搞咁多嘢。」

工作人員除咗探熱之外，仲會用1比99抹地。（梁碧玲攝）

羅仲謙表示近日雖然要拍劇，但仍會盡力抽時間陪老婆。「之前都有一齊去運動，而家只可以喺屋企，陪個囡傾計，屋企有成十幾本胎教書，佢都真係有俾反應架。」問到女兒出世後，會否減少接壞人角色，羅仲謙笑言：「唔會啦，而家咩都要做。仲揀？唔好揀啦。又唔係經濟壓力，反而喺拍戲上要思前想後，有啲危險動作以前後生都會話不如自己試，但而家都係交比替身，自己會驚，老婆又會成日問有無危險動作，記得搵替身，唔會偷雞，因為而家真係驚。」羅仲謙表示老婆妊娠反應少，並唔多嘔，除咗偶爾瞓覺時腳抽筋，但二人仲未決定到底順產定開刀，雖然醫生表示目前情況可順產，但羅仲謙認為最重要是母女平安。



呢場戲係講羅仲謙被追斬。（梁碧玲攝）