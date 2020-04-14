【陀槍師姐2020】鄧佩儀同羅仲謙、洪永城三角戀：好清純無咀戲

鄧佩儀與羅仲謙、洪永城於新劇大玩三角戀。（梁碧玲攝）

鄧佩儀、羅仲謙、洪永城為《陀槍師姐2020》拍攝外景，未正式埋位之前，鄧佩儀都會戴上口罩，非常小心，她接受訪問時表示，除了搓手液、口罩之外，亦會用消毒水抹地。「有啲打戲我要瞓地，有時工作人員抹完之後，自己都會再抹多次，始終非常時期。盡力做好本份。」鄧佩儀在劇中因羅仲謙關係而經常身陷險境，不過問到二人是否有感情戲，鄧佩儀就話：「佢暗戀我，但我鍾意洪永城，所以係三角戀，但今次好清純，所以唔會有咀戲，同埋戀情會因為有件大事發生而好短暫。」

鄧佩儀雖然連踩兩劇，但愈拍愈精神。（梁碧玲攝）

鄧佩儀、羅仲謙、洪永城為《陀槍師姐2020》拍攝外景，未正式埋位之前，鄧佩儀都會戴上口罩，非常小心，她接受訪問時表示，除了搓手液、口罩之外，亦會用消毒水抹地。「有啲打戲我要瞓地，有時工作人員抹完之後，自己都會再抹多次，始終非常時期。盡力做好本份。」鄧佩儀在劇中因羅仲謙關係而經常身陷險境，不過問到二人是否有感情戲，鄧佩儀就話：「佢暗戀我，但我鍾意洪永城，所以係三角戀，但今次好清純，所以唔會有咀戲，同埋戀情會因為有件大事發生而好短暫。」