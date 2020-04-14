姚子羚與舊愛月內被影到兩次密會　疑與失婚人夫Raymond復合

現年39歲的姚子羚（Elaine）於去年5月被讀者爆料戀上中環蘭桂坊夜場「Dragon-i」董事Raymond Young，對方是失婚人夫，報道更指Elaine甘願做人三奶並捲入四角戀關係，而且更有她與人夫在床上合照流出。有指Raymond當時疑一腳踏三船，與藝人前妻蔡宛珊（Sarika）藕斷絲連，又有一名圈外「二奶」，Elaine只是其三奶。有傳Elaine其實知悉這段四角關係，只是等Raymond作出抉擇，但她與Raymond的戀情被爆後，她只好忍痛分手，並對外宣稱兩人的已由情侶關係變回朋友。

Elaine去年陷入四角戀關係。(ig@elaine_yiu)

然而近日Elaine卻被拍到與Raymond以及疑似Raymond的母親一起吃飯，不禁令人揣測兩人經已復合。當日兩人一同乘坐Raymond的白色平治跑車去到鯉景灣一間西餐廳，會合一位疑是Raymond母親的auntie，三人在餐廳內逗留了大約1小時後，便離開餐廳。Raymond看見座駕被警察抄牌，隨即拿起告票，似乎不當一回事。而Elaine就與auntie邊行邊傾，看來兩人感情不錯。Elaine上車後就坐在Raymond身旁，auntie則坐在後座。Raymond送auntie到寓所附近之後，就送Elaine返她的家。

Elaine被指與Raymond已復合。(ig@elaine_yiu

事後Elaine回應傳媒是否與Raymond復合，就表示只是跟朋友吃餐飯，不回應感情事，目前想專心工作。其實上月中，Elaine也被影到與Raymond飯敍，一個月內被影到兩次，可見兩人見面的次數也相當頻密，當時子羚同樣否認復合，強調兩人只是朋友關係，指自己與前男友分手後都可以做回朋友。《香港01》就事件詢問Elaine，但暫時未獲回覆。

Elaine話目前想專心工作。(ig@elaine_yiu)