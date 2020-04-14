馮盈盈60萬靚車任緋聞男友鄭衍峰駕駛　戀情愈來愈浮面？

現年25歲的馮盈盈 (Crystal) 於去年12月30日在IG出post宣布與拍拖4年的醫生男友Martin鍾文浩（暱稱寶寶）分手，之後她接受傳媒訪問時談及分手一事不禁傷心落淚。而寶寶早前被拍到與疑似是新歡的長髮女子拖手搭膊看日落，正當大家在擔心Crystal可會承受得到這個打擊之際，昨日卻爆出原來她已極速暗撻着28歲的大隻仔主播鄭衍峰。去年除夕兩人就被發現孖住到超市購物，有指二人拍拖至今已3個月。

有報道指二人拍拖至今已3個月。(節目截圖)

今日就有報道指Crystal任由鄭衍峰使用她那輛落地不久的60萬靚車，對男友十分之好。有指Crystal為了保持戀情低調，日前駕車到電視城開工時，並未有將座駕停在電視城的停車場內，而是泊在不遠處的路邊，而隔了不久鄭衍峰竟然前來取車，他望了望四周後即急急開車離開。對此，Crystal回應傳媒時就表示讓朋友駕駛她的車很正常，很多人都駕駛過她的車，有時自己工作中又或是她的車冇電，都會麻煩同事幫她。至於鄭衍峰亦與Crystal夾晒口供，與女友口徑一致地表示Crystal經常都會叫同事或朋友駕駛她的車，她忙的時候會叫同事朋友幫她的車充電。

有指Crystal經常借車給鄭衍峰用。(ig@crystalfyy)

點擊下圖逐格睇Crystal與鄭衍峰嘅靚相：