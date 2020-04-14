【切爾諾貝爾】森林大火燒足半個月　監測機構證實輻射曾超標16倍

去年上架的HBO《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）自播出後一致獲得超高評價，更獲劇迷冠上神劇美譽。劇集改編自史上最慘重的核能事故的真實事件，令烏克蘭切爾諾貝爾核電廠所在的地區成為充滿輻射物質的禁區。根據當時蘇聯官方統計，意外總傷亡數字高達93,000人。劇中發生核災難的地點切爾諾貝爾，近半個月發生嚴重森林火災，而烏克蘭環保監測機構證實當地的輻射指數已經超標，中心點曾超標16倍。

根據外國傳媒報道，火災在切爾諾貝爾禁區的西邊起火，並蔓延至附近森林。當地政府已經派出400名消防員、100輛消防車、多架直升機及滅火飛機到現場撲救，但火勢仍未控制得到。有烏克蘭環保監測組織已經確認，在切爾諾貝爾的火災中心區域的輻射指數，已經超過正常水平。由於切爾諾貝爾在1986年發生過史上最大型的核災難，大量放射性物質擴散至俄羅斯及烏克蘭，甚至波及斯堪的納維亞半島及西歐地區，故核電廠方圓28公里範圍至今仍被列為禁區。

雖然火場附近的輻射指數上升，但基輔的幅射水平仍然正常。不過美國太空總署（NASA）引述了科學期刊Scientific Report在2016年的研究，指出火災一旦蔓延至受放射性物質嚴重污染的地區，很大機會會導致原本已經沉積的放射性物質再次懸浮和飄散到其他地方。