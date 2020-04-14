【美女郊遊遊】郊外環境靚到完全唔似香港　睇女之外其實仲有重點

早前ViuTV節目《美女郊遊遊》在愚人節於Facebook上載了一段片長1分20秒的宣傳片，名為「ViuTV首個只着三點式行山節目」，片中沈殷怡（Shirley）和陳欣妍（Shirley）穿上三點式在山坡上奔跑，短短一個小時就已經有三萬多人收看。不過事後大家都知道，這宣傳片「僅」作宣傳，實際上，Double S在拍攝節目時都是全副武裝上陣包到上頸。昨晚（13日），《美女郊遊遊》終於啟播，Double S首個挑戰竟然是難度達難度3至4星的「針草帽」，由城門水塘行到上大帽山頂，上升1500米，下降1200米，全長15.4公里。報稱有做開運動的Double S最終花了11.5小時才登上大帽山山頂，比普通人多花3至4倍時間，連同行教練Sunny都禁不住暗嘲幾句，導演更直接笑言：「明明話一星期做幾次gym，估唔到佢哋體力差力咁」！而且節目中，Double S的醜態盡現，與她們在「宣傳片」中的美態相距甚遠。

宣傳片佢哋「睇落」行得勁輕鬆：

+ 4 + 3 + 2

事實上......：

+ 18 + 17 + 16

有神秘彩蛋

雖說是「美女」行山，但實際上香港郊外靚景亦是節目的觀點之一，節目鏡頭下的香港，的確拍攝得非常壯麗，尤其片頭更剪輯得仿似置身於山河壯麗的中國一樣。不過，眼利的觀眾就發現節目組在片段中動了手腳。在兩位主持登上針山山頂時，後方的白色圓柱被加上馬賽克，似乎是想遮掩什麼重要訊息，記者翻查了一些歷史圖片，發現該白色圓柱不時被途人塗鴉，又經常回復原貌，但到底節目組當時是為什麼打上馬賽克就不得而知了。

後方的白色圓柱到底有咩重要訊息呢？（ViuTV截圖）

個片頭真係勁高質：

+ 22 + 21 + 20

當然靚女都係另一個重點啦：

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