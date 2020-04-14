侵權網友寫親筆信道歉　粉絲團發長文叫范冰冰唔好原諒

內地女星范冰冰一直以來都是不少網友攻擊的對象，不斷對她作出惡劣的批評﹑侮辱﹑甚至發放假消息涉及侵權等行為，對於這一些網絡上有心人的所作所為，范冰冰一方亦不放過積極透過代表律師對這一些人作出控告。

就在近日范冰冰一方對其中一位網友作出控告，而之後該網友就立即親自手寫了一封信向范冰冰道歉望可以得到原諒。而這個節奏就被不少人認為范冰冰可能會同情該網友而對其撤訴，但她的粉絲團就似乎不同意，並在粉絲團微博官網上貼長文，勸喻范冰冰要三思「你對他們寬厚仁慈，寒的就是粉絲的心」引起熱議。

范冰冰會不會原諒侵權網友呢？（范冰冰工作室微博圖片）

被范冰冰控告的網友意識到自己犯下錯誤之後，近日就透過范冰冰的所屬代表律師公開其親寫的道歉信，信的內容大致寫到過去針對范冰冰所發布的內容的確侵犯了她的名譽權，對其造成了嚴重的傷害，所以誠心向她道歉望得到改過自新的機會。而范冰冰的粉絲眼見該網友的道歉信後，就在粉絲團寫下長文叫范冰冰不要對侵權之人仁慈，否則辜負了無數粉絲的心：「你對他們寬厚仁慈，寒的就是粉絲的心，更辜負了粉絲這兩年的辛苦付出，人是學生還小不懂事兒，你那群愛你至深的粉絲就不可憐？我希望下次别再有這樣的事了，如果沒有記錯，這已是第二次了，06年，因為對方是學生，你發了慈悲，20年，亦是同樣的原因，你讓我說你甚麼好？」

網友親寫了道歉估信。（北京星權律師事務所微博圖片）

粉絲還表明這一些攻擊之人擺明是「妖人邪教」，做過的事實在是難以原諒，叫她不要給所謂的親筆信誤導：「裝裝可憐寫寫昧心道歉信，你就輕輕鬆鬆的原諒他們，人家背後繼續壞笑你傻逼你知不知道？」可見粉絲多麼的語重心長勸阻范冰冰，看來這一些有心人真的激怒了不少粉絲。未知范冰冰最後會如何抉擇呢？