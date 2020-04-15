【我們的樂隊】謝霆鋒取笑蕭敬騰：到底看了多少女鼓手？

日前，由謝霆鋒擔任營運總裁的綜藝節目《我們的樂隊》播出第四集，今集舉行首次試聽會，隨着賽程愈趨激烈，點擊率更突破六億。節目中，選手們的改編作品出師不利，對此霆鋒樂隊票數不理想的原因之一，可能係聽眾對重型搖滾存在誤解。有見及此，霆鋒亦通過節目為喜愛重型搖滾嘅人正名，傳遞出唔應該有任何一種音樂被排斥嘅正確觀點。

內地綜藝節目《我們的樂隊》點擊率突破六億。

選手比賽時，霆鋒喺爆燈與否上顯得尤其謹慎，當其中一隊樂隊表演完畢後，霆鋒正在考慮按唔按爆燈鍵時，竟被特別嘉賓鄧紫棋搶先按下爆燈鍵，霆鋒被突如其來舉動嚇到呆着當場，表情十分搞笑。除了演出是否精彩，霆鋒更關注嘅係樂隊商業價值，以及其是否能有長遠發展。因此投票時，霆鋒認為除個人喜好，亦要綜合觀眾反應先可以做出選擇。在樂隊表演結束後，霆鋒一針見血地指出樂隊成員間距離太遠，令佢地唔似一支樂隊嘅問題，於是便建議他們應該多磨合及溝通，以呈現出完美舞台效果。

謝霆鋒為重型搖滾平反。

除此之外，霆鋒又化身「花生友」觀看技術總監蕭敬騰與選手互動，更聯同市場總裁同王俊凱搞事，問蕭敬騰：「到底看了多少女鼓手？」原來蕭敬騰對十分看好其中一隊樂隊嘅女鼓手，頻頻表達自己嘅喜愛，隨後王俊凱突然要求導演放下梯子，實現蕭敬騰和鼓手「牽手成功」願望，霆鋒見狀連忙say「NO」！引得現場連環爆笑，幽默技能將現場氣氛推向高峰。