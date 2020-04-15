【紙房子】主演戲假情真拍拖兩年　綁匪人質相愛不限劇中

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，很多人均選擇足不出戶以減低感染風險，當中就以煲劇來消磨時間為最熱門的選擇，近日西班牙犯罪劇《紙房子》（Money Heist／La Casa de Papel）突圍而出，第四季上架兩天就已經穩佔香港Netflix排行榜第一位。劇集以「抵抗」為主命題，故事講述一群搶匪闖入西班牙皇家造幣廠，並以印刷24億歐元鈔票為目標；節奏緊湊、劇情發展令人意想不到，難怪榮膺Netflix最受歡迎非英語劇集。《紙房子》的選角大多為俊男美女，從外形到身材均十分賞心悅目，而當中有演員在拍攝期真的擦出愛火花，而這個組合有點特別。

不少粉絲希望Tokyo東京和Rio里約這對CP可以成真，可惜女主角Úrsula Corberó已名花有主。（劇照）

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經典CP僅限劇中

為了保護彼此的身份，劇中角色都以城市名命名；依照劇情，《紙房子》中最讓觀眾深刻的配搭就不得不提Tokyo東京（Úrsula Corberó／烏蘇拉可貝蘿飾）與Rio里約（Miguel Herrán／米蓋爾赫爾南飾）這對元祖姐弟戀，二人從訓練營時就在一起，還因為難離難捨令身份曝光於媒體。人質愛上綁匪並合流他們的情侶也是另一經典，Denver丹佛（Jaime Lorente／傑米洛倫特）違抗Berlin柏林（Pedro Alonso／佩德羅阿隆索飾）將人質Monica（Esther Acebo／艾絲特·阿賽沃飾）殺掉的命令，並將她保護起來，及後二人相愛，Monica更因懷疑斯德哥爾摩候群症而改綽號Stockholm加入他們一分子！

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在現實中真正在一起的是Denver丹佛（Jaime Lorente／傑米洛倫特）和飾演王牌人質小羊羔Alison Parker的María Pedraza（瑪麗亞佩卓薩），二人在2017年拍攝《紙房子》時結緣，María Pedraza更以這個角色聲名大噪。二人及後又在青少年驚悚劇《菁英殺機》（Élite）中飾演一對情侶，為真正的戀情揭開序幕；二人從2018起正式宣布拍拖，至今仍然維持相愛的關係，更不時在個人社交媒體上放閃。

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現年24歲的María Pedraza從小就對舞蹈非常感興趣，但沒想過要在娛樂圈發展，直到西班牙電影《AMAR》導演Esteban Crespo無意之中在社交媒體發現他的帳號，精緻五官和火辣身材都很吸睛，繼而邀請她出席試鏡開始了她的演藝事業。隨着《紙房子》在全球掀起熱潮，María Pedraza的知名度和人氣亦隨之急升，個人IG的追隨者已逾千萬，可見其魅力之大。