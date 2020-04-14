【收視滯後報告】《東張西望》破紀錄　許志安道歉都要輸

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是3月30日至4月5日。早前TVB已經大賣廣告，指《機場特警》第一集的跨平台收視高達33.9點，雖然跟《法證先鋒IV》37.1點仍有一段距離，不過依然值得高興。始終踏過30點這個門檻，今時今日已經很難做到。

雖然如此高收視很大的原因是因為疫情影響，娛樂選舉大幅減少，煲劇成為香港人的消遣節目。《機場特警》今次收視平均32.8點，雖然是比不上《法證先鋒IV》，但成績依然相當不錯，至少比起只有25.7點的《慶餘年》好。

《機場特警》係孟男劇，個個都勁大隻。（劇照）

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不過今次的重點不是在劇集，因為《東張西望》打破了自己三年的紀錄，4月5日(周日)主題「電子煙為肺部隱形殺手？」取得28.5點高收視，為2017年以來最高，而3月30日(周一)之「肺炎疫情下的洛杉磯」亦取得28.0點收視，分別高踞收視前兩位，力壓2019年4月16日「安心偷食事件許志安記者會」之27.5點收視紀錄。

大家都想知電子煙嘅禍害。（螢幕截圖）

打破當時許志安記者會紀錄。（資料圖片）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均30.8點，最高收視周一、日(30日、5日)晚31.4點，這也是周日晚的最高紀錄。《機場特警》周一至五平均32.8點，最高收視周一(30日)晚首播33.9點。《慶餘年》周一至五平均25.7點，最高收視周四(2日)晚26.6點。《On Call 36小時II》周一至五平均8.6點，最高收視周三(1日)晚9.0點。

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