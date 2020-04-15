溫碧霞二千呎豪宅曝光　海島風情花園勁有度假feel

在新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐下，大家都乖乖留在家中，早年嫁給富商何祖光的溫碧霞，近日亦不時留在家中作畫做運動，在充滿凌假風情的花園中與兒子和狗仔玩，順勢曝光了其二千多呎清水灣海景豪宅。

溫碧霞的豪宅充滿度假風情。（微博圖片／溫碧霞）

溫碧霞與老公何祖光當年透過樓換樓的方式，斥資二千多萬買下清水灣柏濤灣二千多呎豪宅，呎價約一萬，如今呎價已升價近二萬。溫碧霞鍾情海島旅行，當年選擇居所，也選在有山有水的地方，其豪宅面海，有大型草披花園，有紅木棚架，又放置了具南海風味的藤制沙發，充滿峇里風情，彷如置身外國的Vila，好有度假feel；另外亦曝光了約600呎的寬敞大廳，沒有多餘雜物，做運動一流。

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溫碧霞除了留在充滿度假風情的豪宅內畫畫做運動，她近日亦與老公和囝囝到大嶼山散心，當去旅行。溫碧霞穿上度假風的吊帶裙，戴上草帽，與老公囝囝遊山玩水，她在社交網站留言說：「香港實在有太多令人回味的地方值得我們去，當然要跟着自己心愛的人一起，去到那裏都會是幸福快樂的。」老公和囝囝有做足防疫措施，帶晒口罩，但見溫碧霞全程拍照都沒有帶口罩，可能因為貪靚先不厭其煩除低口罩影相啦！

近日在疫情下，大家都不能去旅行，溫碧霞一家留在香港遊山玩水都可以好寫意。（微博圖片／溫碧霞）