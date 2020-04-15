【開心速遞】呂慧儀回應張景淳護航Post：我看到的是報業間的競爭

「長腳蟹」呂慧儀 (Konnie) 近日可謂是非纏身，平日出名對人Nice，為人隨和又無咩脾氣的她，竟然被指在拍攝《愛‧回家之開心速遞》期間，因不滿娛樂新聞台女主播周佩婷採訪她，當眾罵對方。事後Konnie澄清事實並非如報道所說。然而今日又有報道指她在劇中專欺負一些小角色，對人態度差，喜歡擺阿姐款。除此，又指Konnie明明正在跟同劇拍檔，飾演她男朋友龔燁的張景淳 (Stanley) 拍拖，只是她仍死口不認，但其實劇組所有人都知道他們的情侶關係，又指他倆經常不見人兩、三粒鐘，一起躲在化妝間的VIP房談心。

Konnie同Stanley好老友。(ig@cheungstanley)

事件中的男主角Stanley，就於他的IG出post發長文為Konnie護航，就有關報道澄清兩人在VIP房「談心」的指控，盡顯其Man爆的一面。而Konnie亦有留言回應對方，她表示：「我看到的是報業間的競爭，對家寫完，梗係要寫返多啲，寫返爆啲。 #最近無新聞 #大前天就問的料等今日先出 #又頂到一日的娛聞 #無奈」以及「但都多謝你，幫我拍咗咁多條片！#絕密片段 #即將上映 」多謝Stanley幫她澄清之餘，又順便宣傳一下自己的短片，似乎心情並未有受相關報道所影響。

佢兩個喺IG上甜蜜互動。(IG@konniecrab)

點擊下圖逐格睇Stanley嘅IG po，以及Konnie嘅回應：