【打天下．短評】首兩集缺憾多仍精彩　談善言唔打都交足功課

由歐錦棠、談善言、MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）主演的ViuTV新劇《打天下》前日（13/4）正式首播，而作為首套以空手道為主題的港劇，它不但標榜硬橋硬馬真功夫，更有高人倉田保昭、魔娑斗助陣，所以未播出已經備受體育迷、武術迷以及ViuTV支持者期待。在首集裏，身兼監製的歐錦棠便分別安排了兩場公園「打爛仔交」和運動場空手道格鬥兩大場口，到第二集更有力戰黑社會和秒殺談善言的場面，讓觀眾睇得肉緊。可是多數觀眾都覺得期望和事實有落差，睇完更去「連登」等網上討論區大呻劇集「唔多掂」，甚至有一絲絲無綫（TVB）作品獨有的「膠味」。

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對白老土離地 粵語長片味濃

TVB的作品多數均以對白帶動故事，喜歡「畫公仔畫出腸」，生怕觀眾不明白箇中情節，《打天下》亦有這個毛病，Anson Kong飾演的關志浩見到莊惠（談善言飾）解救被圍的淩小玥（葉麗娜飾），便忍不住陪觀眾講出心中話：「邊個嚟？條女咁犀利嘅！」其實睇畫面都已經知道莊惠打得，但硬要說出來，實在令人非常出戲。

此外，戲中不少對白也異常離地，甚至有超越時空的感覺，特別是楊英偉和萬斯敏飾演的莊惠父母，向女兒說教的場面，與粵語長片無異，「你幾時變得咁壞，識埋班爛仔」、「你有冇諗過，如果留咗案底，邊度都唔使去」、「唔好講咁多，即使同班爛仔斷絕來往，送佢去英國姑媽度」。講起說教，劇中也有不少「大道理」對白，間中一句或能點綴，但太多便略嫌老土。

《打天下》海報出爐時，已有不少網友覺得人物擺位、字體中滲出淡淡的老土味。（Viu《打天下》海報）

談善言為角色落足苦功 唔打都照樣出色

雖然如此，劇集仍然有不少值得欣賞之處，戲中談及的空手道界黑幕，便教觀眾睇得咬牙切齒，除了幕後團隊在前年香港體壇「空手道風波」上做足功課外，張建聲（飾武田國全）的「陰濕奸」亦應記一功。當然劇集的最大亮點是女主角談善言，她為角色苦練多時，每出一拳、每踢一腳，甚至賽場旁邊拉拉筋都知有料到，而且師傅何華超猝死醫院戲以及被棠哥秒殺後河邊戲兩幕崩潰戲亦交足功課，甚有說服力，只是在旁陪伴的好友王頌茵（飾何善善）演技太過稚嫩，搞到這些畫面打了七折。

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