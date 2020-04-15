【雙層公寓．多圖】淫賤社長邀旅行過夜　林夢答覆有迹可尋？

現年25歲的日本新星林夢自小就夢想加入娛樂圈，於是從OL搖身一變成車模，更在2019年奪得「年度最佳賽車女王」，擁有甜美外貌與姣好身材的她更成為水着界搶手貨，更登上多本雜誌封面。近日她以「吉田夢」之名參加戀愛真人騷《雙層公寓》（テラスハウス／Terrace House），人氣及知名度雙雙急升，Instagram追蹤人數已接近35萬。

林夢不時分享姣好身材的照片。（Instagram／@_yuume）

由於新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，節目宣布停拍；最新的第40集於今日在Netflix上架後，節目將暫停播映，更未定何時才恢復拍攝。林夢在個人IG寫道：「Terrace House已被暫停。雖然大家也很吃力，但一起努力吧！好好管理身體，期待可以有重新啟動的一天。」最新一集《雙層公寓》劇情說到林夢獲「淫賤社長」新野俊幸邀請到北海道旅行兼過夜，令一眾觀眾看得十分肉緊，也很好奇二人之間的後續發展；同時亦有觀眾擔心節目繼續停拍下去會面臨被腰斬。

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林夢過去曾分享過自己的戀愛經歷，有過九段戀情，最近一段戀情在參與《雙層公寓》半年前結束，因為開始覺得束縛。她又分享了自己的幾個未來夢想，也許是她在節目中做選擇的一些線索，包括：想嫁個有錢人但現在還未想嫁；想住在大房子裡；也希望可以不用擔心錢地生活。