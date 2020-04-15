凱特公開母親Carole年輕舊照　優雅氣質跟戴安娜王妃有得揮？

哈里王子跟梅根最近正式宣布卸下英國王室高級成員身份，在兩人以王室成員身分出席公開活動時，梅根和凱特被傳媒拍得零交流，令兩人不和的傳聞再次成為網民討論的話題。早前凱特和威廉王子趁着母親節，在官方Instagram上載了溫馨的家庭照片，當中更有已故戴安娜王妃及凱特母親Carole的年輕照片，吸引網民瘋狂讚好，並留言大讚凱特母親的優雅氣質不輸戴妃！

相中看到凱特背着夏洛特公主，而威廉王子則背着喬治王子，一家四口在草地上奔跑，場面非常溫馨。為了向天下所有偉大的母親致敬，凱特和威廉特別上載了戴安娜王妃生前跟威廉王子及哈里王子的合照，兩位王子均穿上藍色襯衫及短褲，而穿上純白色襯衫的戴妃美貌出眾，手上更戴上藍寶石戒指。另外，還有凱特母親Carole Middleton 年輕時手抱凱特的照片，由於這張照片初次曝光的關係，網民都表示驚訝，除了大讚Carole的非常有氣質，更指凱特遺傳了母親的青純優雅氣質。

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梅根粉絲不滿 留言反問凱特

不過似乎有梅根的粉絲就不太受落，更指責凱特跟威廉沒有上載梅根和哈里的照片不恰當，並留言寫道：「王室中有很多人都是母親，英女王都是母親，梅根都是母親，為何只得威廉和凱特的母親？是不是因為凱特跟梅根不和才當梅根冇到？」不過亦有理性的網民表示今次目的主要是歌頌母親，故只上載兩人的母親照片非常合理。雖然很簡單的一件事，但網民都能如此炒作，相信梅根和凱特的「不和」短時間內都不能解決得到。