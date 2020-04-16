胡杏兒倒戈拍ViuTV外判劇《熟女強人》　化身性治療師爆發演技

再有重量級前無綫（TVB）演員倒戈為ViuTV拍劇，今次輪到「視后」胡杏兒！由伍健雄監製的ViuTV外判製作的新劇《熟女強人》最近正式開工，除了胡杏兒之外，吳家麗、陸詩韻、沈卓盈、何珮瑜、吳千語和傅穎等都是演員陣容之中。

伍健雄日前在「雄叔叔 Old School」的facebook談及與劇集構思，指自己看內地劇集《歡樂頌》後有所反思：「突然諗到，時下女性嘅問題，係唔係單單只係呢個劇入面所描述嘅咁少，女人一生入面，應該有好多事情係值得去講嘅。然後我就立刻搵嚟一班編劇，將自己嘅意念話畀佢哋知，大家開咗幾次重要會議之後，將七個更深層嘅女性一生嘅問題寫低咗，呢七個主題分別就係雪卵、爭撫養權、同性戀、性上癮、換妻、爸爸去哪兒，仲有脫單。」

伍健雄主理的新劇《熟女強人》最近正式開工，劇集將於ViuTV播出。（Facebook/@雄叔叔 Old School）

之後伍健雄又貼出胡杏兒的開工相，更透露對方飾演性治療師鄒靜，故事中她要跟前夫打官司爭孩子的撫養權，又直認非常欣賞胡杏兒，想與對方合作多時：「好多人都知，現實中嘅杏兒係一位幸福少奶奶，所以當我向佢講出『鄒靜』呢一個角色背景時，同佢本身一個反差極大嘅身份，對於一位演員嚟講，係一個好好嘅發揮機會。」又透露吳千語飾演雙性傾向的林可兒，指對方首次挑戰拍港劇，希望可以令觀眾有耳目一新的感覺。

吳千語在劇中飾演雙性傾向的林可兒，伍健雄更透露吳千語的對手是型男栢天男。（Facebook/@雄叔叔 Old School）

胡杏兒接受回覆傳媒時便感謝伍健雄賞識：「本身都喜歡拍一些比較女性戲為主的題材，今次在《熟女強人》劇中所演的角色剛好是自己想演的類型，第一次演心理上的醫生，很有挑戰性，加上戲中的對手幾乎是第一次合作，很有新鮮感。當中包括自己心目中的女神家麗姐（吳家麗），一直以來都很想有機會跟她合作，今次終於恨到，雖然仍未同埸演出，但是非常期待。另外，跟今屆憑電影《金都》入圍金像獎最佳男主角的朱柏康亦有不少對手戲。」她又指今次拍攝會與沈卓盈、吳千語、陸詩韻、何佩瑜等合作，當中很多是首次合作，相信環繞女性為主的這個劇本會很好玩，自己也很期待。

伍健雄指胡杏兒的角色與其本人反差極大。（Facebook/@雄叔叔 Old School）

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