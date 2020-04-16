鄧麗欣校草初戀被網友起底　「最靚仔空少」趙啟昕：講足廿年！

鄧麗欣（Stephy）與台灣男友邱勝翊（王子）拍拖兩年，雖然長期各有各忙，但一有時間便飛去搵對方，非常恩愛。前日（14/4）王子31歲生日，Stephy都有在社交網站放閃，貼出一張情侶剪影照為男友慶生。無獨有偶，「連登」討論區也有網友開Post討論Stephy入行前參加校花選舉的舊照，當中有不少人大讚她當年「又Pure又True」，更有人起出一張陳年貼紙相，力證與她合照的同屆校草「提子」是Stephy初戀男友。隨後，有神人便搜出「提子」的Instagram帳號，並發現他與Stephy前度方力申和現任王子均有共通之處！

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網友除了發現趙啟昕的洋名與方力申同樣叫Alex外，更發現他與王子同樣在4月14日生日，確實好有緣！而趙啟昕亦有發現自己成為網民熱話，並在Instagram回應事件：「雖然37歲生日又被翻舊帳，講足20年，但係歷史就係歷史，係我嘅一部份，亦係我人生比較有趣味性嘅一部份。」有網友問Stephy為人，他即大讚對方好人，完全不是當年雜誌所描述的「黑社會大家姐」：「佢除咗熱愛排球就好靜，完全唔似運動健將，然後我好快就離開咗香港，就咁告終。」又指自己與對方未有聯絡多年，最多有時會說聲生日快樂。

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其實趙啟昕從事空中服務員多年，更有「香港最靚仔空少」之稱，最近疑因政見問題而被公司「炒魷」，而他回答網友亦指自己未會轉到其他航空公司，「飛夠了」，未來有多餘錢才考機師牌再圓飛天夢。另外，曾與施念慈拍拖的他現在已是人夫，他坦言兩人是經舊同事介紹認識：「然後相約台北淡水，然後二人開展了旅行人生，環遊世界。」

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